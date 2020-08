\u00a0

. . Gracias a @caprichosftv y a @radiosintoniaftv por ayudarme a estar con mi madre en su d\u00eda especial ya que me fue imposible estar con ella all\u00ed. . . Te mereces lo mejor del mundo madre, por siempre estar por y para nosotros. te amamos tus tres hijos. SERGIO, AMOR Y CARMINDA. \u2764 . . @carmindaromeira \ud83d\udc6d\ud83c\udffd\u2764 #SiempreJuntas





A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) on Aug 13, 2020 at 2:02pm PDT