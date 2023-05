Srpskoj starleti slomljene kosti lica, objavila uznemirujuće slike iz bolnice: 'Pretukao me dečko'

Srpska reality zvijezda Nataša Šavija (35) završila je u bolnici. Tvrdi da ju je pretukao dečko Stefan Karić (31), sudionik reality emisije 'Zadruga'.

Nataša je u KC Vojvodina zaprimljena s teškim povredama i prijelomima kostiju lica, piše Kurir.

Foto: Instagram/Nataša Šavija

- To se dogodilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je povukao za kosu, zatim me ošamario, ali na brutalan način. Izašli smo van, a on me opet snažno povukao i udario šakom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške ozljede, slomljena mi je vilična kost i ozljede oka - oglasila se Nataša iz bolnice i dodala da je Stefan bio 'mrtav pijan'.

- On mrzi žene, bit će mi potrebno više operacija - dodala je.

Nataša je srpskom portalu Blic poslala uznemirujuće fotografije iz bolnice. Pogledati ih možete OVDJE.

Prisjetimo se, Nataša je slavu stekla sudjelovanjem u 'Parovima'. U toj je emisiji je izjavila da je spavala s pola nogometne reprezentacije. Također smatra da bi trebala biti predsjednica Srpskog nogometnog saveza jer 'najbolje zna nogometaše', pisao je jednom prilikom tako Večernji.hr.

Foto: Antonio Ahel

Natašin slučaj tek je jedan od stravičnih slučajeva nasilja nad ženama koji su se poslijednjih nekoliko mjeseci dogodili u Srbiji. Prije pola godine regiju je potresao slučaj sestre influencerice Uki Q koju je suprug gotovo pretukao do smrti.

