Sestra influencerice Uki Q: 'Oko njegove mame smo se svađali, tukao mi je glavom o pločice'

Nakon što je jučer srpska influencerica i tik tokerica Una Kablar na svojim društvenim mrežama objavila stravičan videozapis i objavu svoje pretučene sestre, digla se cijela regija.

- Suprug moje sestre je večeras pretukao moju Saru skoro do smrti. Uzeo joj je glavu i udarao njome o pločice, stiskao je za vrat u pokušaju da je udavi, a nakon toga udarao šakama iz sve snage. Pritiskao je bebu staru 2 mjeseca i napravio joj modrice, uz prijetnje da će joj oduzeti skrbništvo ako se razvede od njega – stoji u objavi.

Prvi put nakon objave, oglasila se i žrtva, skupila je snage i sve ispričala Kuriru:

- Muž me je pretukao zbog svađe koja je, kao i svakog puta, izbila oko njegove mame. Njegova mama se miješala u naš odnos, nagovarala ga je često protiv mene i moje mame, prečudno se ponašala prema njemu. Svađali smo se danima, a sinoć mi je lupao glavom o pločice – započela je svoju ispovijest Sara H.

Mama ga je, kako je rekla, često savjetovala kako da se ponaša prema njoj.

- Kao da joj je smetalo što ima ženu i dijete. On je sinoć tokom naše svađe počeo vrijeđati moju obitelj pa sam mu uzvratila i prokomentirala nešto o njegovoj mami. Počeo me je juriti, daviti, a onda me je bacio na pločice i udarao mi glavom o iste – dodala je.

No, tu se nije zaustavio. Suprug s kojim je u braku od veljače nastavio ju je udarati šakom u glavu dok se nije onesvijestila.

- Ovako se nešto nikada ranije nije događalo. Događalo se da me tokom svađe ponekad gurne – rekla je, dodajući da i njihova beba ima modrice, ali da ona nikada nije ni posumnjala da bi muž mogao njoj nauditi.

- Mislim da su te modrice nastale dan ranije, dok ju je ljuljao jer je puno plakala i bila nervozna. Damjan je također bio nervozan i dok ju je ljuljao, ona je nekoliko puta jače zaplakala. Tada mi ništa nije bilo sumnjivo, jer beba često zbog grčeva zaplače, ali sada sumnjam da joj je stezao stražnjicu. Imala je povrede, a stražnjica joj je bila crna – objasnila je.

Prema navodima iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, njen suprug Damjan H. uhićen je i određeno mu je zadržavanje u pritvoru 48h zbog sumnje da je počinio nasilje u obitelji.

Potvrđeno je da su liječnici Sari H. dijagnosticirali lakše tjelesne ozljede.

- Oštećena nije prijavila da je tom prilikom vršeno nasilje i nad njihovim zajedničkim maloljetnim djetetom. O događaju su obaviješteni nadležno Tužilaštvo i GSCR, a D.H. su izrečene hitne mjere privremene zabrane osumnjičenog da kontaktira žrtvu i prilazi joj i privremeno udaljenje iz stana – stoji u službenom priopćenju, a prenosi Kurir.

Una se ponovno oglasila na svom Instagram profilu. Kako tvrdi, nakon što je njezina sestra došla k svijesti, muž joj je rekao: "Hvala Bogu da si prodisala, ubio bih se da se nisi probudila". Zamolila ga je da ju odvede u bolnicu, na što joj je suprug odgovorio: "Vidi se da sam te davio".

Otac osumnjičenog, prema riječima influencerice, smijao se ispred bolnice uz riječi kako je ponosan na svog sina uz nove prijetnje.

