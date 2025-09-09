Obavijesti

VESELI DOMAĆIN IZ ŽUPANJE

Rebarca, grah i avokado! Nenad večeras u 'Večeru za 5' donosi neobične kombinacije okusa...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RTL

Nenad će svoju večeru pripremiti s avokadom, lisnatim tijestom, heljdom, rebarcima, grahom, margarinom i čokoladom za kuhanje. Ja znam da ću se najesti večeras, tu su rebarca, to mi je dovoljno, kaže

Nakon što je jučer Sandra probila led, drugi dan će kuhati Nenad Kračun, koji će u Županji ugostiti Željku, Sandru, Zlatka i Gorana. Nenad, kojeg svi zovu Buco, rodom je iz varaždinskog kraja, ali već dugo živi u Županji, gdje je došao tijekom rata, a zatim se zaljubio i osnovao obitelj.

Foto: RTL

Ovaj umirovljeni branitelj strastveni je ljubitelj folklora i dugogodišnji član KUD-a Kristal-Sladorana Županja. 'U životu mi je najvažnija obitelj, uvijek težim da svi budu sretni sa mnom, da smo svi zdravi i veseli', ističe ponosni suprug, otac i djed dvije unučice, a za sebe kaže kako je po prirodi veseljak, voli zapjevati i uvijek je spreman pomoći drugima.

- Buco će danas biti dobar domaćin. Mislim da tremu nemam, ekipa je dobra i mislim da ću se pokazati kao dobar domaćin, da će biti dobra i vesela večera - najavljuje domaćin, a Goran za njega kaže: 'Buco vodi glavnu riječ za stolom. Odgovara mi to da je tu netko tko pokreće sve i mislim da bi to mogao biti baš on čitav tjedan'.

Nenad će svoju večeru pripremiti s avokadom, lisnatim tijestom, heljdom, rebarcima, grahom, margarinom i čokoladom za kuhanje. 'Ja znam da ću se najesti večeras, tu su rebarca, to mi je dovoljno, i grah koji volim.

Foto: RTL

A ostalo - šaroliki su sastojci i neobična kombinacija, baš me zanima što će nam domaćin prirediti', komentirat će sastojke Željka, a Sandra i Goran dodati kako avokado ne mogu baš povezati s nekim jelom za koje misle da bi ga Nenad pripremao.

Foto: RTL

Ne propustite novu epizodu Večere za 5 večeras na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

