Rebecca Loos i dalje tvrdi da je bila Beckhamova ljubavnica: 'Htjela sam da osjeti malo boli'

Rebecca Loos ponovno se oglasila o navodnoj aferi koju je ranih 2000-ih imala sa slavnim nogometašem Davidom Beckhamom.

Foto: Instagram/ kolaž

- Mislim da je bilo potrebno puno hrabrosti suprotstaviti se njima (Davidu i njegovoj supruzi Victoriji). Uvijek sam se držala istine, nikad nisam pretjerivala, nikad nisam lagala ni o jednom detalju. Zašto? Zato što se borim s najmoćnijim parom u medijima koji ima sav novac svijeta za najbolje PR stručnjake i odvjetnike, a jedino što ja imam je istina - kazala je Loos u emisiji 60 Minutes Australia.

Prvi put je o svemu progovorila još 2004. godine jer kaže kako je smatrala da je bolje da takve informacije dođu direktno od nje.

- To je za mene skoro bio način da mu se osvetim... način na koji se odnosio prema meni uopće nije bio fer, svašta mu je prolazilo, vodio je dvoličan život. Znala sam koliko mu znači njegov imidž. Htjela sam da i on osjeti malo boli - rekla je i dodala kako joj je žao Victorije Beckham.

Foto: Aaron Chown

Navodna afera dogodila se dok je Beckham igrao za Real Madrid, a bivša manekenka tvrdila je kako je s njom varao suprugu dok je Beckham sve negirao.

Prije divje godine izašao je i dokumentarac o Beckhamovima u kojem su se David i Victoria osvrnuli na njegovu navodnu nevjeru.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Kada je ovaj dokumentarac izašao, jako sam se trudila ostaviti to po strani, ali me stvarno mučilo kako je ispričao priču i koliko je pogrešna. Naravno da sam kriva, ali i on je. Za tango je potrebno dvoje - nije on kriv, oboje smo - komentirala je Rebecca Loos nakon izlaska dokumentarca.

Kazala je kako su ''sada kvit'' jer je nisu obavijestili o sadržaju dokumentarca, ali da niti ona njih nije obavijestila da će 2004. godine izići u javnost s navodima o aferi.