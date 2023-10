Rebecca Loos oglasila se o aferi s Davidom Beckhamom: Ružne komentare primam s humorom

Dokumentarac o Davidu Beckhamu (48) podigao je prašinu sa, mnogima zaboravljenom aferom iz 2003., kad je suprugu Victoriju (49) prevario sa svojom asistenticom Rebeccom Loos (46). Iako afera nikad nije 'potvrđena', Beckhamovi ju nisu negirali te je Victoria taj period opisala kao 'najgore razdoblje u životu'. Loos, koja danas radi kao instruktorica joge, tako je opet postala meta loših komentara i uvreda, posebno na svom Instagram profilu.

Ispod nove fotografije na kojoj vježba jogu konačno je odgovorila na komentare o aferi te se zahvalila pratiteljima na podršci.

- Neki od komentara ovdje su odvratni. Izdrži! Imaš prekrasan život sa svojom divnom obitelji koja, za razliku od drugih, ne mora popuniti praznine uključivanjem Netflixa - napisao je jedan od pratitelja, na što je Loos odgovorila

- Hvala! Ružne komentare primam sa koliko god humora mogu.

Također, neki od pratitelja su komentirali kako nisu sigurni je li afera uopće istinita, na što su drugi odgovorili da bi Beckhamovi sigurno opovrgnuli glasine te da su taj dio mogli u potpunosti i izostaviti iz dokumentarca. Dodali su i da bi, da je riječ o lažima, optužili Loos za klevetu. Ona je na te komentare odgovorila 'lajkom' ili emotikonima kojima im je zahvalila.

Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION

Davidova romansa s nizozemskom manekenkom počela je kad se David preselio u Španjolsku, odnosno potpisao ugovor za Real Madrid. Victoria je za to vrijeme ostala u Engleskoj kako bi se brinula za sinove Brooklyna i Romea. Navodno je afera trajala nekoliko mjeseci, a Loos su nakon nje proglasili 'razaračicom brakova'.

- On je bio taj koji je oženjen. On je bio taj koji me zaveo. On je bio taj koji je prekršio obećanja i loše se ponio, a ipak sam ja bila ocrnjena - rekla je jednom prilikom i otkrila da joj je to bilo jako teško razdoblje u životu.

Foto: Francesco Guidicini/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Kasnije je mir pronašla u Norveškoj gdje radi kao instruktorica joge, što rado dijeli na društvenim mrežama, te ima supruga i dvoje djece.