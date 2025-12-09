Rebel Wilson i njena supruga Ramona Agruma otkrile sretne vijesti: Čekamo drugo dijete

Glumica i komičarka Rebel Wilson (45) i njena supruga Ramona Agruma (41) očekuju prinovu u obitelji, a sretnu vijest su objavile na društvenim mrežama.

- Najsretnije vijesti u našoj obitelji. Uskoro će nas biti četvero. Beba broj dva je na putu. Volim te Rebel Wilson - napisala je Ramona.

Foto: Screenshot Instagram

U videu u kojem su prikazale proširenje obitelji koje je počelo s njihovom kćerkicom Royce Lillian (3) pa sve do sada - kada ona nosi njihovo drugo dijete. Uz to, pozirala je s trudničkim trbuščićem i držala je pozitivan test za trudnoću.

Pratitelji su im čestitali na sretnim vijestima.

Foto: Instagramž

Inače, Rebel i Ramona su obznanile svoju vezu u lipnju 2022. godine, a u veljači 2023. su se zaručile. U braku su od rujna 2024. godine. Kćer su dobile putem surogat majke. Glumica i komičarka svojedobno je otkrila kako Ramonini roditelji ne prihvaćaju njihovu romansu jer imaju drugačiji pogled na istospolne veze. Dizajnerica je iz Latvije, koja nije baš LGBTQ+ prijateljski zemlja, dodala je tada Wilson.