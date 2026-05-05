OBITELJ SE PROŠIRILA

Rebel Wilson i Ramona Agruma dobile drugu kćer: 'Blagoslov'

Piše 24sata,
Foto: Instagram

Komičarka i glumica Rebel Wilson podijelila je sretnu vijest. Naime, dobila je drugo dijete koje je rodila njena supruga Ramona Agruma

Australska glumica, komičarka i producentica Rebel Wilson podijelila je sretnu vijest sa svojim pratiteljima. Ona i njezina supruga Ramona Agruma dobile su drugo dijete, djevojčicu kojoj su dale ime Rose Estelle. Wilson je radosnu vijest objavila na svom Instagram profilu, podijelivši fotografiju novorođene kćeri.

"Ponosna sam što mogu objaviti rođenje naše druge kćeri Rose Estelle! Kakav predivan blagoslov imati još jednu djevojčicu! Sada, 4. svibnja, sada nas je četvero! Ramona i ja osjećamo se nevjerojatno zahvalno i blagoslovljeno što smo proširile našu obitelj, hvala svima na lijepim željama", napisala je Wilson u opisu fotografije.

Objava je brzo prikupila brojne čestitke obožavatelja i slavnih prijatelja. Među prvima se oglasila i Ramonina supruga, modna dizajnerica Ramona Agruma, koja je komentirala: "Živjeli za našu obitelj! Sada nas je četvero".

Foto: CIAO, MIBA

Dvije dame, koje su se vjenčale u rujnu 2024. godine, već imaju kćer Royce Lillian, rođenu putem surogat majke u studenom 2022. godine. Proširenje obitelji bilo je najavljeno još u prosincu 2025., kada je Agruma objavila trudnoću. Wilson je tada otkrila da su morale javno podijeliti vijest jer je njihova starija kći Royce svima počela govoriti da će dobiti mlađu sestru.

