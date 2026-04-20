Rebel Wilson na sudu: Glumica MacInnes tužila ju je za klevetu

Australska glumica Rebel Wilson pojavila se u ponedjeljak na sudu u Sydneyju zbog tužbe za klevetu koju je pokrenula Charlotte MacInnes, glavna glumica u Wilsoninom redateljskom debitantskom filmu "The Deb", zbog optužbi povezanih s objavama Wilson na društvenim mrežama.

Foto: Hollie Adams

MacInnes tvrdi da je Wilson u objavama na Instagramu lažno sugerirala kako joj se privatno povjerila o tome da ju je seksualno uznemiravao jedan od producenata filma.

Sudski dokumenti navode da je Wilson, zvijezda filmova "Pitch Perfect" i "Bridesmaids", propustila provjeriti tvrdnje s MacInnes te ih je iznijela unatoč tome što je znala da nije podnesena nikakva tužba.

U objavama na svojem Instagram računu, s više od 11 milijuna pratitelja, Wilson navodno implicira da je MacInnes lagala kada je porekla da je s producentima “The Deb” razgovarala o uznemiravanju ili neprikladnom ponašanju.

Foto: Hollie Adams

Premda je Wilson zanijekala tvrdnje, njezina pravna obrana nije objavljena. MacInnes, koja je također bila na sudu tijekom ročišta, traži odštetu i sudski nalog kojim bi se Wilson spriječilo ponavljanje optužbi na internetu ili negdje drugdje.

Foto: Hollie Adams

Wilson je također u objavama iz srpnja 2024. tvrdila da je izvršni producent Vince Holden, zajedno s producentima Amandom Ghost i Gregorom Cameronom, pokušao blokirati premijeru filma kao odmazdu zbog njezine zabrinutosti zbog navodnog nedoličnog ponašanja, prema izvješćima u australskim medijima.