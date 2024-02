Redatelj Dore za 24sata: 'Koja mi je bila najdraža? Jednu mogu izdvojiti, ta mi je bila prva...'

Nisam ih radio otpočetka, nisam nikad ni brojio koliko sam ih režirao. Urednik Štengl mi je rekao ovih dana kako mi je ovo 25. Dora koju režiram, govori nam Ivan Miladinov.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL.

Redatelj je to koji iza sebe ima više od tisuću televizijskih projekata i spektakala, kao što su proslava ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine, emisije "Sedma noć", "Latinica", "Bravo!", "Kruške i jabuke", "100% ja", "U istom loncu", "Volim Hrvatsku", "Ja to mogu", "A-strana", ''The Voice'...

Prvu Doru je režirao 1996.

Kod Dore nema najdražu godinu, ali ako baš mora izdvojiti, to bi onda bila ona s pobjednicom Majom Blagdan.

Foto: SINISA HANCIC/HISTORY I/C

- Da, to bi bila 1996. godina u Opatiji. Blagdan je pobijedila sa 'Svetom ljubavi'. To je bila moja prva Dora - prisjeća se Miladinov.

Prva generalna proba počinje u četvrtak, dan kad je prva polufinalna večer Dore. Naglašava da su probe najvažnije za uspješnu emisiju.

- Dora ide tragom Eurovizije. Probe imamo zadnjih tjedana svaki dan, jako je važno osigurati dovoljan broj proba. Velika je razlika, kao i u svemu u životu, kad vi probate nešto jednom i kad to ponovite deset puta. Precizni smo i nastojimo da sve izgleda vizualno atraktivno - objašnjava nam Miladinov.

Foto: SINISA HANCIC/HISTORY I/C

'Bilo je svega kroz godine'

Kao i svake godine kad režira, nestrpljivo sluša želje izvođača o tome kako oni vide svoj nastup.

- Bilo je svega kroz godine. Ako predlože nešto jako zahtjevno i teško, mogu razumjeti da je to njihova želja, ali ako je to režijski izvedivo i vizualno atraktivno, nema problema, napravit ćemo to - govori im.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Kaže kako ne bi bilo profesionalno od njega da nam otkrije svog favorita.

- Ima brojeva koji odskaču. Let 3 znam godinama, oni su zabavni. Baby Lasagna je po mom guštu. Kad me prijatelji u početku Dore pitaju što mislim o pjesmama, ne znam što bih im rekao. Na početku nemam neko mišljenje, ali kroz rad pjesme počnem skroz drugačije doživljavati od publike. Uđem u srž kadrova, tražim kako da pjesmu najbolje vizualno prenesem... Onda ih sve zavolim - priča nam Miladinov. Kako kaže, vjeruje ''da će ova godina biti najbolja dosad''.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Sin je glumice Sande Langerholz

Ivan je htio postati pisac, ali ipak je uspješno nastavio očevim stopama. Njegov otac je bio televizijski redatelj Angel Miladinov, koji je preminuo 1984. godine. Majka mu je bila glumica Sanda Langerholz. Preminula je prošle godine.

- Tata je govorio da se ne bavim režijom, a ja se sad ne mogu zamisliti bez tog posla - kaže nam Miladinov.