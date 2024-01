Redatelj Igor Mirković: 'Moji su mislili da sam poludio kad sam slušao pjesme Mile Kitića...'

Ideja za film se javila kad sam upoznao čovjeka koji je radio za firmu koja se bavila seks- chatom. Firma je imala izložene razne identitete zavodljivih žena, iza kojih je bio moj poznanik. On je pisao poruke kao da je jedna od tih žena. Zaintrigiralo me kad je rekao da veliki postotak ljudi (klijenata) shvati igru ozbiljno, govori nam Igor Mirković, redatelj ''Slatke Simone''.

Foto: boris scitar/pixsell

Triler u hrvatska kina stiže idući utorak. Glavni junaci su Zeleni (Toma Medvešek) i Jana (Tina Keserović), koji rade kao animatori na seks-chatu u opskurnoj agenciji i zavode na internetu pod lažnim identitetom Slatke Simone (Maja Jurić). Tajanstveni klijent Bobo (Jerko Marčić) upleo se u Simoninu mrežu: opsesivno joj šalje poruke i na kraju poželi stvarnu vezu s njom.

Mirković je od 2016. istraživao svijet cyber-sexa

- Ti klijenti pate, čeznu i postavljaju pitanja kao: 'Zašto se nisi javila, kad ćemo se sresti...'. Iako im je jasno da su to firme koje rade za lovu i da te žene ne postoje - dodaje Mirković. Razlozi klijenta za dopisivanjem su razni.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

- Dosta sam istraživao. Čini mi se da ljudi imaju silnu potrebu stvoriti iluziju da imaju ljubavnu vezu. Upoznao sam četvero ljudi koji su radili za različite firme, a njihove priče su vrlo slične. Svi pričaju da neki to shvaćaju kao jednostavnu igru, a neki se ufuraju i to traje tjednima pa se dopisuju po danu i noći. Klijenti im povjeravaju svoje najveće tajne i idu do samog dna svojih pritajenih čežnji, kojih se ne bi usudili priznati u normalnoj komunikaciji - objašnjava Mirković.

I klijenti i radnici su uglavnom muškarci

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

Posao uglavnom rade mlađe osobe.

- To su najčešće mlađi muškarci, možda jer se lakše pronalaze u svijetu pornografije - ističe Mirković.

Glavne uloge u filmu nose mladi glumci.

- Veseli me što sam imao priliku sastaviti ansambl odlične generacije novih mladih glumaca. Motivirani su, puno znaju i donose nešto novo, ali su i iskusni glumci - dodaje Mirković.

Za potrebe filma snimio je turbofolk pjesmu

- Zaključio sam da junaci mog filma slušaju narodnjake, turbofolk, što god to bilo... I da nam treba takva muzika, ali kako osobno nisam pristalica tog glazbenog žanra, angažirao sam ljude u čiji rad vjerujem - kaže redatelj.

Foto: SRECKO NIKETIC/PIXSELL

Iza narodnjačke pjesme ''Gang gang' stoje pjevačica Dunja Ercegović te autori glazbe Roko Crnić i Hrvoje Klemenčić iz grupe Porto Morto. Mirković je zaslužan za neke stihove, a danima je, kako kaže, slušao narodnjake.

- Kako ne znam pisati stihove za taj žanr, danima sam slušao Jalu Brata, Milu Kitića, ne znam ni kako se zovu... Moji ukućani su mislili da mi nije dobro - rekao nam je za kraj.