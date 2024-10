Redatelj predstave 'Balkanski špijun': S ovakvim glumcima je bilo lako raditi, počašćen sam!'

Djela Dušana Kovačevića utkana su u povijest bivše države, regije, a taj kult njeguje se i danas. Rijetki će, a znalci sigurno neće, promijeniti televizijski program kada se prikazuju klasici kao što su "Maratonci trče počasni krug", "Ko to tamo peva" ili "Balkanski špijun"...

A upravo ovaj zadnji je ovogodišnja hit-predstava u varaždinskom Hrvatskom narodnom kazalištu. "U njemu se Dušan Kovačević bavi paranojom jednog društva izgrađenog na temeljima straha. Kako se čini, ni danas se nismo pretjerano odmakli od istih postulata, samo su načini zastrašivanja elegantniji. Izgleda da su sloboda govora i mediji, iz ideje o slobodi mišljenja i informiranja javnosti, postali oružje moćnika za kontroliranje ljudi strahom. Lik Ilije Čvorovića upravo je žrtva toga". Režiju potpisuje Vanja Jovanović.

Foto: Marko Ercegović

- Neizmjerno sam počašćen da mi je Senka Bulić u ovim godinama povjerila jedan od najvećih dramskih tekstova ovih prostora. Osim samoga dramskog teksta čast mi je i raditi u jednom od najproduktivnijih kazališta u Hrvatskoj, HNK Varaždin. Unatoč pretpostavljenim pritiscima očekivanja publike, rad na predstavi je tekao izuzetno lako i kreativno, što mogu najviše zahvaliti talentiranoj i posvećenoj glumačkoj ekipi - rekao nam je Jovanović.

Slavnog Iliju, kojeg u filmu igra veliki Danilo Bata Stojković, na kazališnim je daskama utjelovio Ljubomir Kerekeš. Iskustva i znanja ima dovoljno...

- Predstavu radimo prema originalnom tekstu Dušana Kovačevića. Jest da je redatelj Vanja Jovanović napravio neka skraćenja kako bismo dobili za današnja vremena primjereno trajanje predstave. Mislim da je to dobro napravio, tako da to nije adaptacija nego redateljevo viđenje teksta, u smislu jasnoće, čitljivosti i lakše percepcije predstave za publiku - rekao je za Varaždinske vijesti Kerekeš uoči premijere.

Foto: Marko Ercegović

Dodao je i kako nitko nije tražio da kopira Stojkovića, što bi bilo besmisleno, a uostalom, niti sam nikad nije radio uloge na taj način.

- Pokušavam stvoriti neki svoj materijal, svoj život Ilije Čvorovića. Koliko ću u tome uspjeti, sudit će publika - izjavio je glumac za Varaždinske vijesti.

Kultni citati iz filma "postali su dio opće kulture i ušli u usmenu predaju kao suvenir iz vremena, sustava vrijednosti i života ljudi od kojeg se udaljavamo posljednjih četrdesetak godina ili bar tako vjerujemo", kažu o predstavi.

Nije se lako primiti ovoga komada, izazovno je to i hrabro, ljudi prečesto očekuju da se viđeno na filmu "preslika" u predstavi, a to je, uglavnom, nemoguće. "No motivi i uvidi koje uz humor ovaj tekst sadrži poput bumeranga nam se vraćaju iz ove naše stvarnosti u kojoj često nismo previše sigurni gdje završava fikcija, a počinje stvarnost i obrnuto, čineći ga i danas aktualnim. I danas nam on otvara kao kazalište koje drži ogledalo vremenu", poručili su iz varaždinskog HNK i krenuli u avanturu.

Foto: Marko Ercegović

Premijera predstave bila je 11. listopada, igra i cijeli studeni, a osim Ljubomira Kerekeša u predstavi glume i Ljiljana Bogojević, Elizabeta Brodić, Marinko Leš i Robert Španić. Scenograf je Matej Kniewald, kostimograf Mario Tomašević, dok je dizajn svjetla napravio Tomislav Maglečić.

- Rijetko kada imate priliku raditi toliko kompleksan materijal na toliko jednostavan način, a to je nešto što sam naučio od ovog ansambla. Posebna mi je čast da sam, prije mirovine o kojoj se nešto govori, imao priliku surađivati s Ljubomirom Kerekešom, koji je definitivno jedan od najboljih i najvažnijih glumaca u Hrvatskoj - dodao je Jovanović. Autor glazbe je Šimun Matišić, jezična savjetnica je Gordana Gadžić, a šaptačica Natalija Gligora Gagić. Inspicijent je Vedran Dervenkar.