Redatelj Živković: Nitko me ne može spriječiti da objavim film o najvećoj legendi - Miši Kovaču

Redatelj Ivan Živković Žika (41) je pripremio dokumentarac o glazbeniku Miši Kovaču (81) po imenu 'Legenda', koji je trebao isporučiti HRT-u u lipnju prošle godine, no autoru su ga vratili na doradu jer u njemu nema Miše ni kao sugovornika niti njegovih pjesama. Na cijelu situaciju se oglasio Živković za Večernji list.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Poručujem onima koji žele zaustaviti moj dokumentarni film o Miši Kovaču da u tome neće uspjeti! Najavljujem da će gledatelji gledati najkontroverzniji film i najintrigantniju životnu priču o najvećoj atrakciji u povijesti popularne kulture! Na to autorski imam apsolutno pravo - rekao je redatelj.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dodao je kako je Mišo medijska ličnost i film o njemu je samo medijski format, isti kao reportaža ili članak te da za to nitko nikad nije trebao dozvolu glavnog protagonista tih formi za objavu svojih autorskih djela.

Tvrdi kako su i na samom HRT-u prikazani filmovi čiji glavni protagonisti nisu bili u suglasju za pravljenje filma o njima.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Nekidan je na HRT-u bio i dokumentarac o Angeli Merkel - bez njenog pojavljivanja i bez njenog dopuštenja. Jednak je medijski legitimitet i za temu o Miši Kovaču: on je i Maradona i Elvis Presley i Angela Merkel Balkana! On je najveća atrakcija u povijesti popularne kulture kod nas, a ja sam njegov najveći obožavatelj i napravit ću autorski film o toj neponovljivoj atrakciji! Ne zanima me raditi filmove o cvjetanju mendula u veljači ili o egzistencijalnom promišljanju ptice na grani, nego me zanima raditi najpopularnije teme našeg društva. A Mišo je najveći! - poručio je Živković.

Foto: Borna filic/PIXSELL

Najčitaniji članci