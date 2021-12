Dogodovštine Sarme, Kuglofa i Purice iz ciklusa dječjih predstava "Zagrizi u bajku" najmlađi će moći pratiti 12. prosinca u zagrebačkoj Laubi. Prva je na redu predstava pod naslovom "Božić kod Ivice i Marice", a to je prvi gastronomsko-kazališni projekt koji je spojio tri kreativne žene iz sasvim različitih područja: Petru Radin, kazališnu redateljicu i glumicu, Sandru Rončević, gurmanku, food blogericu (O slanom i slatkom) i autoricu kuharice, te Moranu Zibar, kvizašicu i lovkinju iz HRT-ova kviza "Potjera".

Naše junakinje u ulogama Sarme, Purice s mlincima i Kuglofa na smiješan i zabavan način ulaze u dobro poznati svijet bajke sa zadaćom da djeci prenesu poruku o važnosti okupljanja oko stola, zdravijim obrocima i tradicionalnim blagdanskim običajima. Uz mnoštvo songova, plesa i smijeha glavne junakinje ove priče pokušat će odvući Ivicu i Maricu na svoju stranu.

Nije im bilo svejedno uoči premijere početkom prosinca.

- U životu nisam nastupala na sceni. Potpuni sam antitalent za pjevanje i ples, a ni u glumi ne briljiram. No istodobno je i zabavno gledati kako sve to pokušavam. Barem se nadam da će publici biti. I da će se više smijati sa mnom nego meni. Probe izgledaju kaotično i stihijski, kao i naši životi. Počelo je po stanovima, a zatim se nastavilo nomadski po prostorijama koje nam ustupaju razne prijateljske ustanove nakon što nam se smiluju. Moji ukućani vjerojatno misle da sam luda - rekla je Morana Zibar za Večernji list.

Predstava uključuje i pravi mali cooking show uživo da dodatno proširi slasne okuse, mirise i blagdansko raspoloženje. Zanimljiva j

e ovo predstava, a takva je i priča koja stoji iza nje, kao što smo već spomenuli, tri žene ponešto različitih "profila", ali koje savršeno funkcioniraju u ovom projektu. Morana Zibar pozvala je Petru Radin u svoju emisiju, sudjelovale su u jednom talk-showu za ljubitelje piva. Bio je to fenomenalan početak i, tako je nekako, počela priča koja je završila s ovom predstavom.

Ima u njoj obilje pjesme, smijeha i plesa, a sve kako bi djeci prenijele poruku o važnosti blagdana, ali uz tradicionalne običaje, druženju, obiteljskom i prijateljskom, ali i o zdravim obrocima... A tu je i kulinarski show.

- Sve je nastalo zato što želimo nasmijati, zabaciti i kuhati, jer ubrzani tempo života istisnuo je neke dobra, stare i tradicijske vrijednosti i umjesto toga imamo brzu harnu, pizza cut. U vrijeme blagdana pogotovo trebamo paziti na neke stvari, a to je da beštek bude lijepo posložen, da se lijepo ponašamo za stolom... - priča Petra Radin i nastavlja:

- Nekad smo lijepo zajedno jeli i družili se, danas tu to zamijenili obroci s nogu na putu do škole ili do posla. No ovom predstavom dokazujemo da nas još ima koji vjerujemo u puricu s mlincima, kuglof i sarmu.

Sandra Rončević kaže kako je bilo logično da u predstavu unesu i nešto svoje, iz svog svijeta. Pa je tako Petra režirala i osmislila, Morana dodala nešto iz kvizova i emisije "Potjera", a ona u predstavi spravlja palačinke. Što i ne čudi, nedavno je izdala kuharicu u kojoj osim recepata, može pronaći i eseje o hrani. Tri svijeta spojila su se u predstavi i za najmlađe donijela zabavnu predstavu s važnom porukom, a to je da trebamo više misliti jedni na druge, posvetiti se jedni drugima, uz puno više poštovanja. Važnu ulogu u svemu imala je i Đenisa Pecotić, koja je izradila nezaboravne kostime, koji sve to skupa podižu na još malo veću razinu.

- Sve je dobro prošlo, dobro se zabavljamo, a najvažnije je da je i naša publika, a to su djeca, zadovoljna i sretna - dodala je Petra Radin.

