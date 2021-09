Premijera filma 'Paralelne majke' Pedra Almodovara na otvorenju 78. venecijanskog filmskog festivala okupila je brojne svjetske zvijezde. Dok su Georgina Rodriguez (27), Penelope Cruz (47) i Adriana Lima (40) plijenile pozornost seksepilnim izdanjima, brazilska redateljica i glumica Barbara Paz (46) svojim je neobičnim modnim odabirom odaslala važnu poruku.

Naime, Paz se na crvenom tepihu pojavila u crnom Gucci odijelu i bijeloj košulji, s leptir-mašnom, šeširom i - gas maskom. Maska je bila spojena s ruksakom na Barbarinim leđima u kojem se nalazila zelena biljka.

Redateljica je kasnije objasnila kako spomenuta instalacija simbolizira važnost amazonske prašume, izvještava Glamour.

- Amazonske prašume su pluća svijeta i čovječanstvo ima pravo disati. Nakon što smo razmislili o tome, moje prijateljice Luciana i Adriana Toledo, Sorelle Toledo, kreativni direktori i stilisti odlučili smo napraviti kreaciju kojom ćemo skrenuti pozornost na uništenje domorodačkih zemalja - izjavila je Barbara.

- Pažnja! Svi u sebi nosimo malo Amazonije - dodala je. Njezinu kreaciju, nazvanu 'Respiro', potpisuje dvojac Sorelle Toledo.

Venecijanski filmski festival u svom programu obuhvaća 10 neobjavljenih filmova, među kojima je i novi dugometražni film Barbare Paz, 'Ato'. Redateljica je prije dvije godine na istom festivalu sa svojim filmom 'Babenco: Tell Me When I Die' pobijedila u kategoriji Najbolji dokumentarni film. Dokumentarac se bavi životom jednom od najslavnijih južnoameričkih redatelja, Hectora Babenca, koji je preminuo od raka.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU ZVIJEZDE VRIŠTE S DANIELOM TRBOVIĆ I JELENOM LEŠIĆ: