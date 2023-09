Reese Witherspoon otkrila kako ima ružnu naviku: 'Čudno je, a moji prijatelji se zgražaju na to'

Glumica Reese Witherspoon (47) održala je govor na INBOUND-u 2023. Tijekom svog govora otkrila je kakvu groznu naviku ima nad kojom se zgražaju njezini prijatelji i obitelj. Ispričala je kako ima fascinaciju bubama i kako svaki put ima potrebu dotaknuti insekta kada ga vidi.

- To ljude izluđuje. Imam morbidnu fascinaciju bubama. To zgraža ljude. Čudno je i odvratno, znam. Ne mogu prestati, to je kao opsesija - rekla je glumica na seminaru.

Foto: Profimedia/Pool

Otkrila je i kako je uzrok tome što nema puno prijatelja i to što se jako puno druži sa svojim starijim bratom Joshom.

Inače, Reese se nedavno razvela od bivšeg supruga Jima Totha, nekoliko dana prije 12. godišnjice braka. Bivši par dogovorio se da će podijeliti skrbništvo nad zajedničkim sinom Tennesseejem, a odlučili su i da neće plaćati alimentaciju.