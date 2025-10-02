Obavijesti

'NAPOKON'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
'Rekli su DA!': Nikola Karabatić zaprosio svoju dugogodišnju partnericu, zajedno imaju djecu
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Poznati, sada već umirovljeni rukometaš Nikola Karabatić zaprosio je svoju djevojku, Francuskinju Geraldine Pillet s kojom je u vezi od 2011. godine, a par ima dvoje djece

Nikola Karabatić (41) kleknuo je pred svoju dugogodišnju djevojku Geraldine Pillet (37), a ona mu je rekla 'Da'. Sretnu vijest par je objavio na Instagramu. Uz jednostavan, ali moćan natpis "REKLI SMO 'DA'!", podijelili su niz fotografija koje otkrivaju dirljiv trenutak. Na jednoj fotografiji Karabatić kleči pred lijepom Francuskinjom držeći kutijicu s prstenom.

Posebnu čar trenutku daje prisutnost njihove kćeri koja svjedoči ovom sretnom događaju. Objava uključuje i fotografiju snažnog zagrljaja te simpatičan detalj njihovih ruku ukrašenih razigranim prstenjem, što dodatno naglašava da je ovo bila zajednička odluka cijele obitelji.

Objava je odmah izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima ostavljali čestitke, iskazujući radost zbog sretnog para. Poruke poput "Predivno", "Čestitke" i "Napokon... čestitke oboma!" preplavile su njihove profile.

Podsjetimo, par se upoznao 2011. godine, a ubrzo su postali nerazdvojni. Zajedno imaju dvoje djece: sina Aleka, rođenog 2016., i kćer Noru, koja je na svijet stigla 2018. godine. Karabatić često ističe kako mu je obitelj najveća motivacija, a Geraldine opisuje kao “najbolju ženu i majku”. Na društvenim mrežama ne skriva njezinu važnost, premda njih dvoje zajednički nastoje zadržati privatnost daleko od tabloida.

