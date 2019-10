'Rekli su mi da se ne udajem, život ovdje može biti poguban'

Iskoreno, mi ne živimo. Mi preživljavamo. Nije lako uz svu ovu medijsku pažnju, priča na početku intervjua za ITV vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle (38). U ekskluzivnom intervjuu napravljenom za vrijeme njezina posjeta Africi, Meghan je prvi put progovorila o svim izazovima s kojima se susrela nakon dolaska na dvor.

- Prijatelji su me upozoravali da se ne udajem za Harryja, rekli su mi da će mi to uništiti život. Tijekom trudnoće i prije vjenčanja osjećala sam se ugroženo - rekla je Meghan.

Prije dva tjedna Harry i Meghan podignuli su optužbu protiv Daily Maila i The Suna. Iako je u SAD-u bila glumica i samim time pod svjetlima reflektora, ovakvu medijsku pažnju, priznaje, nikako nije očekivala.

- Želim se osjećati sretno. Pokušala sam biti hladna, prilagoditi se, ali to je nemoguće. Mislim da nas nitko na svijetu ne razumije. Kad sam počela izlaziti s njim, moji prijatelji iz Amerike su bili oduševljeni. Ali britanski prijatelji... Već sam rekla, savjetovali su me da odustanem od svega, da će mi tabloidi uništiti život. Živjeti ovako nije lagano, a cijelo vrijeme sve držati u sebi može biti pogubno.

Britansku javnost posebno je šokirala odgovorom na jednostavno pitanje - 'Kako se osjeća?'

- Hvala što me to pitate. Nitko me to ne pita. Lagala bih kad bi rekla da sam dobro.

U istom šokantnom intervjuu princ Harry (36) prvi put je progovorio o razlazu sa svojim bratom Williamom.

- Zbog naših uloga, posla, obitelji i činjenice da smo pod pritiskom, događa se da se ljudi raziđu. Ali mi smo braća i uvijek ćemo biti braća - izjavio je Harry te dodao kako će uvijek biti tu za njega.

