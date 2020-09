Rekorderi razvoda: Novković i Lasić u četvrtom braku, a Tony i Bebek vjenčali su se tri puta...

Vjeru u ljubav nisu izgubili unatoč tome što je iza njih nekoliko propalih brakova i veza. Uvijek su nekako pronašli način da nađu osobu zbog koje im srce brže kuca pa se nadaju da će s njome ostati do kraja

<p>Nije uvijek lako isprve pronaći 'onu pravu' ili 'onog pravog'. Jer da jest, valjda onda brojne holivudske, ali i domaće zvijezde ne bi više puta uplovljavali u bračne luke. Isprva sve bude idilično, čini se da im ide savršeno, a onda ljubav pukne. Vrijeme koje ste prije braka proveli zajedno ne garantira vam da će sve i dalje biti idilično. I dok se jedni više ne žene/udaju nakon što se rastanu, glavni akteri ove priče ne spadaju u tu kategoriju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novković će zauvijek vjerovati u ljubav</strong></p><p>Izreka 'treća sreća' u potpunosti je točna ako je pitati nekadašnjeg pjevača Bijelog dugmeta Željka Bebeka. Iza sebe ima dva razvoda, a trenutačno uživa sa svojom 34 godine mlađom suprugom Ružicom. Uskoro će proslaviti 20. godišnjicu braka, a pjevač je nedavno otkrio kako sad o braku ima drugačije mišljenje od onog koje je imao u mladosti. </p><p>- S vremenom sam shvatio da je puno brakova koje sam sretao neki kompromis, ali sam sretniji da se brak može ostvariti kao uspjeh. Svemirski gledano, kad sam sreo Ružicu, to sam i prepoznao, a i ona je, mislim da slobodno mogu u njezino ime reći, prepoznala da je ljubav i brak ostvariv kao savršenstvo - ispričao je.</p><p>Trenutke u kojima on i supruga uživaju zajedno par rado podijeli i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Tako su se pohvalili fotografijom na kojoj je Željko supruzi masirao stopala. Zajedno imaju sina <strong>Zvonimira</strong> koji danas korača tatinim stopama, a u 61. godini na svijet mu je došla kći <strong>Katarina. </strong></p><p>Glumac <strong>Frano Lasić</strong> (65) četiri puta se ženio, a najkraći mu je bio brak s Ljiljanom iz Beograda koji je trajao svega 21 dan. Od 2015. je u braku sa stilisticom <strong>Milenom Matić</strong>, koja je od njega mlađa 30 godina.</p><p>Glazbenik <strong>Tony Cetinski </strong>(51) sklopio je tri braka. Prvi put je sudbonosno 'da' izgovorio <strong>Antoneli Butigan</strong>, zatim <strong>Ivani Nobilo</strong>, a sada je u sretnom braku s <strong>Dubravkom </strong>(36). Prošle godine njegova supruga doživjela je moždani udar, a Tony joj je spasio život. Dok su uređivali sobu u svojem domu, u jednom trenutku Dubravki je pozlilo. Vidjevši da joj je loše, Tony je ostao priseban i odmah počeo reanimaciju. Hitna pomoć, koju je Tony pozvao, brzo je stigla, pa je za manje od sat vremena već bila hospitalizirana u riječkom KBC-u.</p><p>- Očvrsnulo nas je sve to kao ljude, približilo još više vjeri. Ništa nije slučajno. U Opatiji, u malom stančiću gdje živimo, u susjedstvu nam je crkva isusovaca... Sve nas je to sudbinski dovelo do novih druženja - ispričao je Tony nedavno. </p><p>Poduzetnik<strong> Josip Radeljak</strong> (77) najprije je bio oženjen za glumicu <strong>Desanku Bebu Lončar</strong> (77), a onda se 2000. vjenčao s <strong>Enom Begović</strong>, koja je nekoliko mjeseci kasnije tragično preminula u prometnoj nesreći. S voditeljicom <strong>Vlatkom Pokos</strong> (50) mislio je da je 'to - to', ali brzo su se razišli.</p><p>U velikoj ljubavi bili su i<strong> Miro Ungar </strong>(83) i <strong>Tereza Kesovija</strong> (81), ali ni ove glazbene zvijezde nisu imale recept koji bi ih zadržao u braku.</p><p>Nakon Tereze pjevač se ženio još tri puta, a sreću je pronašao uz četvrtu suprugu <strong>Saru</strong>. Od njega je mlađa 42 godine, a kad su se vjenčali, njemu je bila 71, a njoj 29 godina.</p><p>Ovih dana u javnost je izašla vijest kako<strong> Boris Novković </strong>(52) i njegova supruga <strong>Iris Volf </strong>(27) imaju krizu u braku. Boris je za 24sata potvrdio kako nije riječ o razvod već pokušavaju izgladiti stvari na svoj način. Iris je prije godinu i pol rodila djevojčicu <strong>Si</strong>.</p><p>Prije Volf, Boris je bio tri puta u braku; najprije je pet godina bio s glumicom <strong>Bojanom Gregorić Vejzović</strong> (48). Drugi put se zakleo na vječnu ljubav novinarki <strong>Luciji Matić</strong>. S njom ima sinove<strong> Nou</strong> (9) <strong>i Bona </strong>(6). Razišli su se nakon osam godina braka, ali su ostali u korektnim odnosima.</p><p>Treći put je rekao 'uzimam' <strong>Ines Katić </strong>u ljeto 2016. u Novalji. Razveli su se nakon osam mjeseci. S četvrtom suprugom, Iris, trenutačno rješava nesuglasice koje su se pojavile u braku. Radi se o destabiliziranom odnosu i nada se kako će sve izgladiti. </p>