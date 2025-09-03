Remi nakon 27 godina karijere objavila prvu solo pjesmu i šokirala potezom u spotu...

Nakon 27 godina karijere u kojoj je obilježila hrvatsku i regionalnu scenu kao frontwoman 'Elementala', Mirela Priselac Remi konačno izlazi pred publiku sama - moćnija nego ikad! Prvim samostalnim singlom 'Sloboda' otvara put svoje solo karijere i najavljuje prvi solo album. Samostalni materijal ne znači da 'Elemental' više ne radi, štoviše, bend također uskoro izdaje novi album.

Pjevačica i aktivistica, jedna od najsnažnijih žena na estradi, britka na jeziku, borac za prava žena, Mirela Priselac Remi nikad se nije ustručavala reći što misli i pokazati koliko su joj aktivizam, feminizam i sloboda bitni. Upravo tome, Remi je odlučila, nakon 27 godina rada na glazbenoj sceni, posvetiti svoj prvi samostalni singl jednostavnog, ali tako moćnog i snažnog naziva 'Sloboda'.

Pitanja ljudskih prava i sloboda, a pogotovo ženskih, teme su o kojima Remi redovito govori u svojim javnim nastupima. Snažnu poruku koju nosi pjesma, Remi je u svom stilu dodatno naglasila neočekivanim potezom brijanja glave. Neki će taj potez okarakterizirati kao hrabrost, drugi kao ludost…ali svakako je presedan jer ovo nitko nikada nije napravio u jednom glazbenom spotu, pogotovo ne žena.

- Motivacija za pisanje pjesme bila mi je nježna i hranjiva varijanta slobode, da budem na 'ti' sa svojim tijelom, da njime gospodarim kako sama želim, da ga oslobodim. A tijelo je tek fizička manifestacija mog duha. U spotu sam odlučila obrijati kosu kao simboličan čin preuzimanja kontrole nad svojim 'ja'. Taj čin nije traumatski nego ljekovit, hranjiv, pobjedonosan i oslobađajući. Pišući 'Slobodu' razmišljala sam o ljubavi, mojoj kćeri i partneru, o svim slušateljima kojima moje pjesme nude svjetlo u mraku. Pomalo terapeutski za mene samu, ali i za sve one kojima treba ispružena ruka. Sloboda za mene nije prazan pojam i floskula nego dokaz da stečena prava poštujem i njegujem, u ime moje mame, baka, tetki i prijateljica koje su slobodu izborile za nas koje je danas razvijamo kao zastavu. Ideja je da se uz pjesmu slušatelji zapitaju što 'Sloboda' njima znači. - rekla je pjevačica.

Nekad je to poriv da obučeš kratku suknju, staviš crveni ruž, da odeš na odmor, da zaplešeš kad te svi gledaju, da zagrliš svoju ljubav, da budeš ono čime te svemir nagradio - bez srama, bez susprezanja, svoj, svoja i slobodna - zaključila je Remi.