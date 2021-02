Okolnosti u kojem će koncertne aktivnosti još neko vrijeme biti onemogućene u svom uobičajenom obliku primorale su glazbenike na kreativna rješenja koja, ne samo da služe njima samima, već stvaraju jednu potpuno novu formu za cjelokupnu scenu, održivu i nakon prestanka pandemije. Remote je prvi projekt kod nas čiji je cilj stvaranje platforme za realizaciju live nastupa u okruženju virtualne stvarnosti i svijeta koji postoji isključivo u digitalnom obliku.

Pojam na kojem se temelji, Extended Reality (XR), produžena stvarnost, označava spoj stvarnog i virtualnog u jedan okoliš. U kontekstu ovog projekta XR će biti ostvaren kroz spoj vrhunske video produkcije i live nastupa izvođača. Senzori koji se postavljaju na kamere omogućit će sinkronizaciju stvarne i virtualne kamere te na taj način virtualnost i stvarnost prividno će postati jedno. Veliku ulogu pritom će odigrati vizualni umjetnici, dizajneri rasvjete i video majstori čija je uloga osmisliti i modelirati virtualna okruženja te u njih, u realnom vremenu, smjestiti izvođače.

Sam festival podijeljen u dvije žanrovski šarolike večeri. U subotu, 20. veljače nastupiti će naš najpoznatiji electro pop bend Nipplepeople, višestruko nagrađeni jazz rock kvartet Chui, elektronička senzacija ABOP i sjajan novi dvojac MI VIDA kojeg čine Vida Manestar iz Elementala i Stanislav Kovačić na violončelu. Nedjeljni line up predvode jedan od najuspješnijih i najdugovječnijih hip hop bendova ovog podneblja Elemental, cijenjeni zagrebački punkeri Mašinko, noir-pop bend Mixed Up Mary i ELEVEN, solo techno projekt Ivana Levačića, bubnjara grupa ABOP, Chui i Kries. Publici će Remote festival biti dostupan putem entrio.stream platforme, bez potrebe za dodatnom VR tehnologijom i to isključivo za vrijeme trajanja festivala.

- Za nas je izvođački dio priprema sasvim isti, kao da ćemo zasvirati na pozornici nekog kluba. Ono što je drukčije je što neće biti 'jedan na jedan' odnosa s publikom. No, svi bendovi koji nastupaju su iskusni, premostit ćemo nekako neposredni nedostatak publike. Morat ćemo razmišljati da negdje iza te kamere, iza zelenog ekrana, sjedi ekipa s pivom u ruci i pleše uz našu mjuzu - rekla nam je Mirela Priselac Remi.

Interes za ovakav vid zabave i koncertne aktivnosti sasvim sigurno postoji. Glazbenici dugo nisu svirali, publika jednako dugo nije bila na koncertima.

- Uzbuđena sam! Mislim da ću imati veliku tremu, kao da izlazim na pozornicu Doma Sportova ili Exita - otkrila je Remi.

Projekt izgleda impresivno, produkcija je na visokom nivou, no nema ipak spora kako bi svi, bendovi i publika, radije da je već sad moguće zasvirati u klubu ili dvorani.

- Ovakvi su nastupi apsolutno primjenjivi i u budućnosti, ali nadam se da ćemo ih tretirati kao 'izlete' ili 'kuriozitete' jer ništa ne može zamijeniti pravi, punokrvni koncert uživo. Neka nam ovo bude 'plan B'. Nešto što je novo i zanimljivo, ali ne i novi standard. Treba nam ljudska prisutnost, dodir, gužva, buka i razmjena energije - zaključila je.