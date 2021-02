Kultni novosadski glazbeni festival Exit očekuje već ovog ljeta kako će nastaviti tamo gdje su stali i proslaviti 20 godina rada uz višednevne koncerte velikih glazbenih zvijezda. Razlog njihovom optimizmu, kako kažu, leži u brzini cijepljenja u Srbiji. Priču donosi i jedan od vodećih stručnih magazina glazbene industrije, IQ mag, a ovogodišnji Exit zakazan je u terminu od 8. do 11. srpnja. Navode kako je Srbija druga u Europi i šesta po brzini cijepljenja u svijetu te očekuju da će zbog velike stope masovnog cijepljenja već tijekom proljeća postići kolektivni imunitet i minimizaciju aktivnosti virusa, vraćajući pritom normalizaciju života.

POGLEDAJTE VIDEO:

- S obzirom na ono što smo svi prošli u protekloj godini, euforija na ovogodišnjem festivalu moći će se usporediti samo s eksplozijom pozitivne energije na prvim Exitima, koji su uslijedili nakon svih nedaća na Balkanu krajem prošlog vijeka. Upravo je to otpuštanje ogromne potisnute energije prije 20 godina dovelo je do stvaranja legende o Exitu kao festivalu s najuzbudljivijom atmosferom, na kojem izvođači pružaju neke od najboljih izvedbi u karijeri. Sigurnost svih naših posjetitelja, izvođača i osoblja bit će i dalje prioritet, a prošlogodišnji projekt Life Stream kojem je prisustvovala i živa publika, pružio nam je ključnu priliku da dokažemo da je moguće organizirati siguran događaj, sa zdravstvenim mjerama i sigurnosti na najvišoj razini - zaključio je Dušan Kovačević, prvi čovjek Exita i idejni tvorac festivala.

Iako je jedan od najvećih svjetskih glazbenih festivala, legendarni Glastonbury, već otkazao i 2021. godinu, a Britanci su pritom prvi počeli s cijepljenjem svojih građana, Exitov tim optimističan je i vjeruje da će uspjeti u svom naumu.

- Glastonbury je u ovom trenutku jedini od stotine engleskih festivala koji je otkazao 2021. godinu, a ne smije se zaboraviti ni da je za ovaj festival i u normalnim okolnostima uobičajeno da s vremena na vrijeme uzme sebi godinu pauze. Ovaj put su odlučili da ne žele ulaziti u financijski rizik pripreme festivala, za koju je potrebno više od šest mjeseci i mnogo novca unaprijed. Za razliku od Njemačke, Nizozemske, Austrije i drugih europskih zemalja, koje su pozvale svoje organizatore da počnu realizirati događaje za drugi dio 2021. godine i za tu svrhu napravile garantne fondove teške milijarde eura, Velika Britanija to nije učinila i potez Glastonburyja se može protumačiti i kao oblik protesta na tu odluku. S druge strane, postoje ogromne razlike u poslovnom okruženju i navikama na Balkanu i u Zapadnoj Europi, gdje su ljudi navikli na uređen sistem i samo u sklopu takvog mogu funkcionirati. Mi smo neusporedivo fleksibilniji, lokalne produkcijske i druge kompanije koje sudjeluju u realizaciji festivala mogu nas čekati do posljednjeg trena. Nama je ovo četvrto izvanredno stanje u našim životima, a osjećamo se kao da iz njega nikada nismo ni izašli jer svake godine uspijevamo realizirati fantastičan festival u nemogućim uvjetima. Iz svih tih razloga čvrsto vjerujemo da će baš EXIT biti među prvim festivalima koji će se vratiti na scenu, jer “novo normalno” za nas, kao i ogromnu većinu ljudi, nije opcija i ako je nešto pandemija pokazala, to je da je nemoguće živjeti kvalitetan život bez ljudskog kontakta - rekao nam je Sanjin Đukić, član Exitovog tima i dugogodišnji glazbeni promotor u Hrvatskoj i regiji, koji je usput prokomentirao aktualna zbivanja u koncertnoj industriji.

Restriktivne mjere u Srbiji su već mjesecima, vrijedi to primijetiti, značajno opuštenije nego li kod nas. Kafići, restorani, teretane i shopping centri još od slabljenja prvog vala su otvoreni, tek uz blaže modificiranje radnog vremena. Vraćanje koncerata bila bi posljednja mjera popuštanja i povratak normalizaciji, a očekuje se već u narednim mjesecima, tvrde organizatori. To bi posljedično pozitivno utjecalo i na brzinu oporavka turizma Srbije. U slučaju da se Exit uspije odviti u srpnju, postao bi time svojevrsni simbol pobjede nad pandemijom, što bi moglo probuditi optimizam u cijeloj regiji i širom Europe. Kampanja je već započela i optimizam nije bez pokrića, no što ako se na kraju ipak sve izjalovi. Što bi za festivalsku industriju, pa onda konkretno i za Exit, značila još jedna 'suha godina' i može li je se preživjeti, zanimalo nas je.

- Pričajući s kolegama iz naše industrije, mnogi su odlučili pričekati još do proljeća i vidjeti kako se stvari razvijaju pa onda zaključiti može li se raditi ili će se povući. Za preživljavanje u ovim okolnostima je ključna podrška države. Naša djelatnost je najugroženija jer je već skoro godinu dana zabranjena. Razlozi za spašavanje glazbene i koncertne industrije su brojni. Veliki događaji donose ogromne ekonomske i turističke benefite, Samo EXIT festival je do sada Srbiji donio 200 milijuna eura, dok se njegova promotivna vrijednost često ističe kao neprocjenjiva. Tako je novinar The Economista, Tim Judah, rekao da kada bi Srbija cijeli svoj budžet potrošila na PR ne bi napravila koliko su za nju učinili Novak Đoković i EXIT. Osim ekonomskih i promotivnih faktora, tu su i kulturni, kao i oni važni za mentalno zdravlje ljudi, koje je potpuno zanemareno tijekom pandemije. Ono je također zdravstveni faktor, važan koliko i bilo koji drugi - zaključuju organizatori.