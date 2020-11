Remi prozvala ministricu zbog mjera: Rekla mi je 'neka jedu kolače', ja sam rekla 'ne može'

Glazbenica je na konferenciji prozvala ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, pojasnivši kako smatra da su mjere Vlade za pomoć glazbenicima u pandemiji potpuno promašene

<p><strong>Björn Ulvaeus</strong>, član legendarne grupe ABBA, otvorio je osmu po redu Međunarodnu autorsku kreativnu konferenciju u Zagrebu, a već prva tema ‘Jesmo li preživjeli 2020. i kako ćemo 2021.?’, koja je pokušala ponuditi odgovore na neka od ključnih pitanja za kreativce u ovoj, po sve iznimno teškoj godini, donijela je žustru raspravu. Zaiskrilo je između ministrice <strong>Nine Obuljen Koržinek</strong> i <strong>Mirele Priselac Remi</strong> na temu pomoći glazbenicima te zbog prijedloga novog zakona, s kojim se dio glazbenika ne može složiti. Sudjelovali su na panelu još i pijanistica <strong>Martina Filjak</strong>, skladatelj <strong>Mladen Tarbuk</strong> i <strong>Milan Majerović Stilinović</strong> kao moderator, <strong>Jasenko Houra</strong> i <strong>Danko Stefanović</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO RAZGOVORA:</strong></p><p>- Mi smo pokrenuli cijeli jedan niz mjera neposredne pomoći u onom egzistencijalnom teškom trenutku, kad su ljudi od danas do sutra ostali bez ikakvih primanja. To su bili naši paketi pomoći umjetnicima i freelancerima, ali od kraja travnja sve što radimo u Hrvatskoj ide prema tome da u ovim okolnostima možemo održavati kakav-takav kulturni život i ulažemo da se radi, pa makar i s manjim brojevima i s manje publike. Bili smo među prvima, ako ne i prva zemlja koja je otvorila kazališta. Držimo sve to još uvijek otvoreno. Omogućili smo i te dosta komplicirane uvjete pod kojima se mogu održavati koncerti i druga događanja. Ljeti smo preprogramirali sve festivale na kojima smo inzistirali da se angažiraju hrvatski umjetnici i to sad kažem da će biti i stav za sljedeću godinu. Sada smo u zadnjih nekoliko tjedana pokrenuli natječaje za kazališta, ples, klasičnu i jazz glazbu gdje zapravo sufinanciramo produkcijske troškove koji su veliki, a malo je publike. </p><p>Na video vezi uključila se zatim Remi. </p><p>- Slušajući ova izlaganja dojam je da ova naša kriza i situacija nije toliko dramatična. Istina je puno dalje od ovoga što je iznijela poštovana ministrica kulture. Izvođači su na prosjačkom štapu, dame i gospodo. Mi posao ne možemo raditi. Ne zato jer ne želimo i jer smo lijenčine i džabalebaroši, već stoga što nam nije omogućeno da se bavimo svojim poslom. Naravno, tu govorim o zabrani okupljanja određenog broja ljudi, koja većini nas koji imamo uspješne bendove onemogućuje da dođemo pred publiku jer publika se kao takva okupiti ne može. Ono nešto malo koncerata što se pokušalo organizirati pogotovo na jesen, kad smo se svi nadali da će se revitalizirati koncertna sezona su nažalost <em>Covid redari</em>, tj. ljudi koji provjeravaju regularnost provođenja svih mjera onemogućili. Organizatori su dobili vrlo visoke, drakonske kazne što je nažalost onemogućilo nastavak daljnjih koncerata, a isto tako obeshrabrilo potencijalne organizatore da se upuste u ovu veliku i neizglednu avanturu. Ministarstvo kulture je nakon jedne lijepe prvotne reakcije, za koju moram pohvaliti ministricu kulture, organizacijom svog ministarstva zapravo spasila veliki broj samostalnih umjetnika omogućivši im financijsku potporu. Nakon ljeta se ta potpora nije nastavila što je nama profesionalnim muzičarima dalo do znanja da je pandemija gotova, da virusa možda više nema, ali u pokušaju organizacije koncerata shvatili smo da kriza i dalje traje - zaključila je Remi. </p><p>Ono što su Stožeru i Vladi zamjerili mnogi građani ove godine su i neka nelogična, dvostruka mjerila. Glazbenica se i sama osvrnula na ponašanje u predizborno vrijeme te rekla kako su mjere očito vrijedile za jedne, ali ne i za druge.</p><p>- Gospođo Ministrice ostavili ste nas na cjedilu. Mi želimo raditi. Sjedimo doma jadni i tužni što ne možemo izaći pred publiku i nastupati. Možemo izaći pred 10 ljudi. Mi živimo od prodaje karata, mi nismo jedno kazalište koje ste spomenuli i koje financira i država i grad. I ako se proda 10 ili 20 ulaznica koje se u ovim Covid uvjetima moraju drugačije distribuirati, može se od neprodanih kapaciteta nadoknaditi iz gradske i državne blagajne. Međutim mi nemamo taj luksuz da nam netko nadoknađuje ostatak ako prodamo samo 10, 15, ili 70 ulaznica. I zato je bitno da napravite projekte koji neće biti autistični kao ovi projekti koje ste nam do sada ponudili. Istaknula bih posljednji projekt koji je važan uz digitalne projekte, tj. projekte koji bi se mogli nastaviti u digitalnom obliku i nakon Covid krize… Zamislite da se jedan pokojni Oliver koji je bio isključivo izvođač, a ne i autor, prijavljuje na natječaj za digitalne projekte. Dakle, potpuno autističan projekt koji isključuje stariju generaciju profesionalnih muzičara. Lako za Elemental, mi možemo smisliti digitalni projekt i prijaviti se, ali tu dolazimo do drugog problema a to je da se tu ministarstvo kulture percipira projekte isključivo za umjetnike koji tu imaju status umjetnika preko Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Što je sa svim onim umjetnicima koji nemaju status slobodnog umjetnika, a to je recimo konkretno pet članova mog benda koji su jednako važni kao i ja? Oni nemaju pravo na nikakvu pomoć i nikakvu naknadu i prepušteni su sami sebi, pardon isprika, prepušteni su na pomoć udrugama koje su u prvih nekoliko mjeseci napravile lavovski posao iz svojih fondova solidarnosti, iskopale novac da bi pomogle upravo tim umjetnicima, pratećim instrumentalistima na koje nitko u ovom trenutku ne misli. Te udruge su se uspjele izboriti i isplatiti neke potpore. Ministarstvo kulture je također u jednom navratu dalo financijsku potporu udrugama koje su to onda podijelile svojim članovima, ali gospođo ministrice, to je bilo u 6. mjesecu. Mi smo sad u 11. mjesecu. Ne znamo kako ćemo prezimiti - priznala je Remi te zatim raspravu komentirala i na svom Facebooku.</p>