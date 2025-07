Renata Dojčinović iz 'Braka na prvu' s partnerom je posjetila egzotičnu lokaciju: Strepila sam

Ako ste mislili da je Renata Dojčinović ovog ljeta na pauzi, varate se. Pjevačica, koju mnogi pamte iz četvrte sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', radi punom parom. Njezin raspored pun je nastupa na zabavama i u klubovima diljem zemlje. No i u tom užurbanom ritmu, uspjela je 'ukrasti' dva tjedna i pobjeći ravno na Bali!

- Dečko i ja smo dva tjedna bili u Indoneziji, na Baliju. Sami smo rezervirali let i smještaj u glavnom gradu Ubudu, ukratko, bilo je predivno - rekla je Renata za Net.hr.

Iskusili su gotovo sve što Bali ima za ponuditi.

- Jahali smo slonove, družili se sa sovama, zmijama, degustirali kavu dobivenu/prerađenu uz pomoć životinjice luwak (jedna od najcjenjenijih kava na svijetu), dočekali izlazak sunca na planini Batur, posjetili prekrasna rižina polja na kojima također možete degustirati razne zdrave varijante grickalica od batata – i slatku i slanu verziju, nabaviti si crvenu rižu koja je vrhunski “prirodni lijek” - otkrila je Dojčinović.

Foto: Instagram/

Jedino što ju je u početku brinulo bio je promet.

- Promet je jako gust i “svi svima upadaju u trake”, uvidjeli smo samo dva semafora, no sve se odvijalo besprijekorno i bez ikakvog problema, dok sam ja na početku dolaska strepila i bojala se da će se svako malo dogoditi neki sudar, no fantastični su. Zvučim kao da je sve savršeno i najbolje na svijetu, no što se Balija tiče, zaista nemam nijednu zamjerku – sve je teklo prema dogovoru i planu te glatko, bez ikakvih problema - rekla je Renata.

Iako voli toplinu, planina Batur malo ju je 'ohladila'.

- Posjetite sve ovo što sam već nabrojala jer (bar meni) bi bilo šteta otići na tako dalek put, a samo chillati i “sjediti” u istom mjestu; ja sam takva da želim vidjeti i probati sve, a i dečko, tako da nam ništa nije bilo teško. Jedino pazite ako idete na planinu Batur – dobro se obucite! Malo smo se smrznuli - priznala je Renata.

Foto: RTL

Oduševila ih je i lokalna hrana.

- Veliki sam gurman i volim jesti apsolutno sve! Mogu istaknuti desert od riže kuhane na mlijeku sa sladoledom od vanilije – ništa novo u smislu same namirnice i sigurno ste kao djeca jeli rižu na mlijeku, no ova kombinacija crvene riže sa sladoledom nam je bila zanimljiva jer je spoj toplo-hladne kombinacije - istaknula je Dojčinović pa nastavila:

- Općenito nam se sve baziralo na riži, povrću i tuni, piletini, junetini. Zanimljivi su mi i njihovi “burgeri” koji su zapravo čisto goveđe meso u “tortiljici” s povrćem i umacima.

Posebno ju je dirnula ljubaznost Balinežana: 'Ljudi su srdačni i ljubazni i tamo je ugostiteljstvo na sasvim drugom nivou – paze na detalje, prilaze više puta i pitaju treba li vam još nešto, je li sve u redu, s puno poštovanja donose vašu narudžbu'.

Iako su na putovanju funkcionirali kao savršen tandem, ona i njezin partner poprilično su različiti.

- Ja sam podosta dinamična, a on je staložen i zapravo smo veoma različiti. Bude nekakvih sitnica koje živciraju i njega kod mene i mene kod njega zbog tih različitosti, ali nastojimo balansirati i učiti jedno od drugog. Ja njega ubrzam, a on mene uspori kada treba - priznala je Renata.

Foto: Instagram/

A u čemu je, po njezinom mišljenju, tajna dobre veze?

- Smatram kako su ključ svake uspješne veze slušanje, komunikacija i poštovanje prije svega – no naravno, nema ničega bez ljubavi - zaključila je Renata Dojčinović.