Renata iz 'Braka na prvu': Ove blagdane provest ću s dečkom i obitelji. Odmarat ćemo i uživati

Pjevačica Renata Dojčinović, mnogima poznata kao natjecateljica četvrte sezone RTL-ova showa 'Brak na prvu', blagdansko će vrijeme provesti u krugu obitelji, ali i članova svog benda Superiore.

- U ovo vrijeme mi je 'najdraža tradicija' ručak s obitelji, malo druženja te prije svega uređivanje doma i bora, izrada kolača te keksića... Zapravo sve je u vrlo jednostavnom tonu i to mi znači jer smo svi na svojoj strani pa nas blagdani ipak malo zbliže - ispričala je za Net.hr.

Osim toga, uoči blagdana je otkrila kako će joj božićni dan biti ispunjen druženjem s obitelji i partnerom.

Foto: Facebook

- Dečko i ja ćemo okititi bor, igrati PlayStation, pogledati pokoji božićni film i uglavnom odmarati te uživati u hrani! - rekla je.

Različiti naresci, sir, francuska salata, odojak..., svašta će se naći na njezinom blagdanskom stolu.

- Obožavam sarmu! Što se mene tiče na meniju može biti samo ona i jedem je danima. Od slatkog najviše volim mamine čokoladne kuglice sa smokvama. No, jasno, bude tu i različitih narezaka i sira, francuske salate, odojka - istaknula je.

Foto: Facebook

Iako voli uživati u hrani, može se pohvaliti zavidnom figurom za koju su zaslužni treninzi, ali i intenzivan tempo nastupa.

- Za nas nema odmora kad je glazba u pitanju, uvelike popunjavamo i termine za iduću godinu - priznala je.

Renata je ranije otkrila kako uz sebe ima partnera kakvog je priželjkivala.

- Gradimo odnos iz dana u dan i mogu s ponosom reći kako pored sebe imam baš onakvu osobu kakvu sam priželjkivala. On je moja velika podrška u svemu! - rekla je krajem lipnja za RTL te dodala kako su zajedno pola godine.

Foto: RTL

Eksperti su Renatu spojili s Josipom Krolom, fitness trenerom. I on se pohvalio kako ponovno ljubi.

- Počeo sam se viđati s jednom osobom. Ona me vidjela u 'Braku na prvu', ali nije se na temelju toga javila. Inicijalno to nije bio povod, ali je znala tko sam. Odlučili smo dati jedan drugome priliku. Apsolutno ima samo riječi hvale na moje sudjelovanje u showu. Želi me upoznati kao osobu izvan showa iako sam bio u potpunosti autentičan i ništa nisam glumio. U neku ruku me upoznala preko malih ekrana - ispričao je za RTL.

Foto: RTL