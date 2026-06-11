Renata Sopek otkrila čime se danas bavi i ljubi li ponovno

Renata Sopek (47) i dalje je jedno od prvih imena na koje će mnogi pomisliti kad se spomenu fitness i zdrav život. Publika je pamti po treninzima koji su obilježili 2000-e, a danas uspješno plovi sasvim drukčijim poslovnim vodama.

- Magistra sam odnosa s javnošću i u skladu s tim već dugi niz godina radim zahtjevan i dinamičan posao. U PR agenciji radim s klijentima za koje, zajedno sa svojim kolegama, realiziram cjelovit portfelj marketinških usluga koje agencija nudi. I dalje moderiram različite evente te surađujem s premium brendovima u promotivne svrhe. Moj životni tempo i dalje je vrlo dinamičan, baš kao što je uvijek i bio - rekla je Sopek za Net.hr.

Foto: Instagram

Budući da je godinama bila zaštitno lice fitnessa, često se susretala i s očekivanjima koja su dolazila uz takav posao.

- Svako razdoblje donosi određene trendove, a svi mi, kada smo u životnoj dobi u kojoj možemo kritički promišljati, trebamo razviti svijest o tome što je prihvatljivo i zdravo te ne narušava naše fizičko i mentalno zdravlje. Kada govorimo o mladima i njihovoj podložnosti različitim utjecajima, presudnu ulogu imaju obitelj i najbliža okolina. Oni pomažu osobi da izgradi zdrav odnos prema sebi i razvije samopouzdanje na čvrstim temeljima. U tom slučaju nema straha od slijepog praćenja trendova - rekla je Sopek.

ARHIVA - Na crvenom tepihu povodom Storyjevog rođendana uvijek je bilo zanimljivih kreacija | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ipak, cilj joj nikad nije bio promovirati nedostižne ideale ljepote, nego zdrave navike koje dugoročno donose rezultate.

- Ne bih rekla da mi je bilo zahtjevno osjećati se samopouzdano jer sam i tada promovirala zdrave životne navike i tjelesnu aktivnost kao stil života, što smatram iznimno pozitivnim. Dobra fizička forma bila je rezultat takvog pristupa, uz primarni fokus na zdravlje, koje je temelj svega. Vitak izgled, kao posljedicu zdravih životnih navika, i sama sam promovirala, ali nikada ne govorim o izgladnjivanju ili nezdravim metodama kako bi se to postiglo - objasnila je.

U 48. godini i dalje trenira intenzivno te ne smatra da bi godine trebale određivati koliko će se netko kretati ili vježbati: 'Čak i kada sam se suočila s problemom sa štitnjačom i morala prilagoditi određene segmente treninga, nisam odustala od aktivnosti, što se pokazalo dobrom odlukom'.

ARHIVA 2015. Pula: Puljani vježbali s Renatom Sopek u sklopu nacionalnog projekta Pokreni se 2015. | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Otkrila je i tajnu svog mladolikog izgleda: 'Vjerujem da na tome mogu zahvaliti dobroj genetici, brizi o zdravlju, kontinuiranom treningu i redovitom self-careu. To je kombinacija brojnih čimbenika, ali i balansa koji treba postojati između stresnog poslovnog života i osobnih potreba. Kada smo zadovoljni i ispunjeni, vjerujem da to zrači i prema van'.

Sličnom se filozofijom vodi i kad je riječ o prehrani. Najviše joj odgovara mediteranski način prehrane, a na jelovniku se redovito nalaze riba, povrće, voće i juhe.

I dok o poslovnim planovima i treninzima govori otvoreno, privatni život ipak želi sačuvati za sebe. Više od godinu dana nakon prekida dugogodišnje veze s 18 godina starijim poduzetnikom Sergejem Bijelićem, ne želi otkrivati ima li netko posebno mjesto u njezinu životu.

- Kad je riječ o privatnom životu, nikada nisam bila previše rječita. Smatram da svoju intimu svatko treba čuvati za sebe i dijeliti je s ljudima koji su mu bliski, a ne izlagati je javnosti. Tim se načelom vodim i danas - zaključila je Renata Sopek.