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PREKIPJELO MU JE

Rene Bitorajac: 'Gnjusne priče koje neki šire o meni i mojim precima bezočna su laž..'

Piše 24sata,
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Rene Bitorajac: 'Gnjusne priče koje neki šire o meni i mojim precima bezočna su laž..'
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Zagreb: Glumac Rene Bitorajac | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Glumac je demantirao tvrdnje da su njegovi preci bili partizanski zapovjednici i da živi u otetom stanu. Tvrdi da je zbog takvih priča već dobio sudske sporove te najavljuje nove tužbe

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Glumcu Reneu Bitorajcu (54) dozlogrdile su priče koje kruže o njemu i njegovoj obitelji. Nakon što se našao na meti kritika zbog uloge u filmu Lordana Zafranovića 'Zlatni rez 42 – Djeca Kozare', u kojem glumi ustaškog zapovjednika Maksa Luburića, na Facebooku je objavio novu videoporuku. 

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- Potaknut valom gnjusnih neistina, izmišljotina i zlonamjernih konstrukcija koje se o meni recikliraju u dijelu medijskog prostora i po društvenim mrežama, želim posljednji put reagirati - započeo je.

- Priče o mojim precima, navodnim "partizanskim glavešinama", "komandantima kasarni", navodnim rodbinskim vezama sa zloglasnim jugoslavenskim admiralima i mom, a "otetom" stanu od 150 kvadrata u kojem trenutno živim, potpuna su i bezočna laž i plod nečije bolesne mašte još iz 2016. godine - nastavio je.

Zagreb: Glumac Rene Bitorajac
Zagreb: Glumac Rene Bitorajac | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Oni koji danas ponovo recikliraju ove prljave priče, istodobno huškajući na mene i moju obitelj, očito računaju na kratko pamćenje javnosti. Zato ih podsjećam da je ova stvar već jednom pravno riješena. Zbog identičnih laži i izmišljotina pokrenuo sam još 2016. pravne postupke koji su na kraju rezultirali i pravomoćnim presudama u moju korist te su mi kao njihov epilog odštete isplatili redom: Z1 televizija, Televizija Jadran, OAR d.o.o., udruga Sloboda, jedna privatna osoba te udruga U ime obitelji - dodao je.

- Podsjećam stoga odgovorne urednike dotičnih portala da su prema zakonu o elektroničkim medijima dužni nadzirati sadržaj i komentare ispod svojih članaka te da za njih snose izravnu odgovornost, stoga ih pozivam da iste uklone u što kraćem roku. Prema onim "najupornijima" moj će odvjetnički tim pokrenuti pravne postupke. Ovime završavam svaku javnu raspravu na tu temu - napisao je Bitorajac.

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