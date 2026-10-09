Daniela Trbović u novoj emisiji ugostila je zvijezde kultne serije 'Bitange i princeze'...

Nakon 21 godine od emitiranja prve epizode kultne serije 'Bitange i princeze', Nataša Dangubić, René Bitorajac, Hrvoje Kečkeš, Tarik Filipović, Dražen Čuček okupili su se kod Daniele Trbović u emisiji 'Ponovno zajedno'. Veselo društvo pričalo je o audicijama, anegdotama sa snimanja, ali su otkrili i neke zanimljivosti.

Foto: HRT

Bitorajac, Kečkeš i Filipović preskočili su audicije jer ih je redatelj Goran Kulenović izravno pozvao da snime pilot, a na pitanje kako su dobili uloge našalili su se i rekli 'na lijepe oči, preko veze, pa i na frizuru'. Nataša Dangubić za svoj lik ipak je trebala proći audiciju, a prisjetila se da su na audiciji bile i Zrinka Cvitešić i Olga Pakalović. Lucija je, baš poput nje, postala Dubrovkinja, a Nataša vjeruje da je taj dio lika prilagođen nakon što je dobila ulogu.

Foto: screenshot/Youtube

Tarikov lik Teo bio je pedantan, moralan i uglavnom po pravilima. Glumac se, međutim, nije baš bez pogovora pomirio s takvom raspodjelom zabave.

- Svi su kao ludi. Pa rekoh, daj i mene malo, ono, da sam nešto. Ne, ne, ne, ti si moralna vertikala, ti filozofiraš. Pustio me s lanca par puta, ali dobro - rekao je Tarik Filipović.

Foto: HRT

Mile Kekin svoju je glumačku audiciju, našalio se, odradio na nogometu gdje je Kulenović u njegovim padovima i traženju penala prepoznao talent. Trebao je samo doći posuditi film, no njegov Saša Erotoman postao je neizostavan dio ekipe. Metoda koju na glumačkoj akademiji možda ne predaju, ali u videoteci je očito radila. A tek repertoar 'filmskih klasika' kao što su 'Kitanik', 'Spermudski trokut', 'Robin Ud i muškarci u tangicama' i 'Gladijajator'. No, Kekin je ipak razočarao sve koji su mislili da naslove smišlja sam jer je sve pisalo u scenariju, a neke od naslova smišljao je Bitorajac.

Mladi obožavatelji prisjetili su se obiteljskih ručkova uz omiljenu seriju, roditeljskog negodovanja zbog stote reprize iste epizode i fora koje su razumjeli tek godinama poslije. Usput se, kažu, ponešto i naučilo, gledala se 'Casablanca', čitali 'Glembajevi' i razvijala ljubav prema pub-kvizovima.

- Nema te tuge koju bitange ne mogu popraviti - rekao je jedan obožavatelj te rasplakao Bitorajca.