Darrell Sheets iz popularne reality emisije Skladišni ratovi pronađen je mrtav u svom domu. Njegov kolega iz emisije tvrdi kako je bio žrtva cyberbullyinga
Rene Nezhoda iz Skladišnih ratova: 'Darrell Sheets bio je žrtva cyberbullyinga prije smrti'
Rene Nezhoda, kolega preminulog Darrella Sheetsa iz popularne reality serije 'Skladišni ratovi', tvrdi da je Sheets prije smrti bio žrtva nemilosrdnog internetskog zlostavljanja. Sheetsa je policija pronašla mrtvog u njegovom domu u srijedu ujutro, a Nezhoda se nakon tragične vijesti oglasio u videu na društvenim mrežama. Priznao je da su njih dvojica imali trzavica zbog natjecateljskog duha u seriji, no bili su prijatelji i Sheetsova smrt ga je potresla.
Dodao je kako se nada da će policija tijekom istrage ozbiljno uzeti u obzir tvrdnje u cyberbullyingu koje je Sheets iznosio protiv drugih ljudi.
- Objavljivao je puno o tom tipu koji ga je maltretirao i mučio ga, nadam se da će policija to istražiti. Ljudi se moraju smatrati odgovornima kada je u pitanju zlostavljanje na internetu - rekao je, dodajući kako nije važno radi se o reality zvijezdama, sportašima ili bilo kojoj drugoj javnoj osobi. Policija je za Page Six potvrdila kako su svjesni optužbi za cyberbullying.
Sheets se pojavio u 163 epizode 'Skladišnih ratova'. Emisija prati profesionalne kupce koji licitiraju za sadržaj napuštenih skladišnih jedinica, nadajući se da će pronaći vrijedne predmete.
Zbog svoje sklonosti riskiranju i oslanjanju na intuiciju prilikom licitacija, Sheets je dobio nadimak 'The Gambler'. Tijekom godina, zajedno sa sinom Brandonom, također sudionikom emisije, otkrio je brojne vrijedne predmete - uključujući i četiri slike Pabla Picassa.
- Tužni smo zbog gubitka Darrella Sheetsa. Naše misli su uz njegovu obitelj i najbliže u ovom teškom razdoblju - objavili su iz televizijske kuće A&E.
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+