Mladi glazbenik Moreno Vukojević (28) iz Slavonskog Broda trenutno s adresom boravišta u Münchenu nastavlja oduševljavati svoje fanove. Na glazbeno tržište izbacio je pjesmu 'Šah-mat'.

- Trenutno sam u Njemačkoj, ovdje sam za sada našao svoju egzistenciju, radim dva posla dnevno i usput skladam. Pjesmu sam snimio ovdje kao i spot. Zahvaljujući reakcijama i broju pregleda na društvenim mrežama koji iz dana u dan rastu ja sam zadovoljan i vjerujem da sam napravio dobar posao - rekao je Moreno.

- Šah-mat je pjesma tvrde tematike i underground zvuka. Inspirirana je ulicom i socijalnom sjenom današnjice koje se mnogi dotaknu kroz pravi rap zvuk. Kroz tekst opisujem život koji živim - brzo i ponekad opasno, a opet zadovoljno. Ulica je način da upoznaš sebe da zapravo dobiješ odraz pravog tebe jer na ulici si zapravo prinuđen oslanjati se na svoje instinkte, kao životinja u urbanoj džungli. Vjeruješ samo svom instinktu koji ti otvara oči za mnoge životne situacije - kaže Moreno.

Obitelj Vukojević je podrijetlom iz Slobodnice u Slavoniji. Osim Morena, glazbom se bavi i njegova sestra Vedrana, a tu su još i brat Danijel i sestra Monika.

Moreno, kaže, dugo je odgađao odlazak iz Slobodnice, no kako nije bilo posla, na kraju je morao otići. To ga je pogodilo, jer je ostavio roditelje same, tim više jer je otac od rođenja gluhonijem, a i majka čuje jako slabo.

Moreno Vukojević pisanjem pjesama kao i freestaylom počinje se baviti od svoje 12. godine života. Piše dosta o svome životu u svakom tekstu je odrepan njegov život, no dosta je prepoznatljiv po socijalnim temama do sada je privukao pažnju s pjesmom 'Država' kao i 'Političari gnjide' u suradnji sa Vedranom Bađunom.

Njegove super kvalitete pisanja idu na raznolikost tekstova, nije samo u rep fazonima. Dosta je inspirativan i na komercijalni zvuk, kao i recimo rock i pop žanr.