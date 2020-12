Početkom mjeseca odlučeno je kako će se reperu i pjevaču Stefanu Đuriću Rasti (31) produžiti pritvor na još mjesec dana. Kurir.rs piše kako će pokrenuti postupak protiv Republike Srbije jer je u pritvoru već 83 dana zbog navodne prodaje narkotika.

Reper smatra kako je nezakonito iza rešetaka, a informaciju je za srpske medije potvrdio Rastin odvjetnik Uroš Milosavljević.

- Ako se na kraju ispostavi da Stefan nije potpuno kriv, on će imati pravo na odštetu od države za svu materijalnu i nematerijalnu štetu. Moj klijent ima pravo na tužbu i naknadu štete. Međutim, ako ga osude, nema pravo na odštetu - ispričao je Uroš za srpske medije. Smatra kako je Rasta tako dugo u pritvoru zbog toga što je javna ličnost.

- Stefanu nije tamo mjesto. Tužiteljstvo tvrdi da on prodaje drogu, a mi kažemo kako je riječ samo o beznačajnoj količini narkotika koje je on koristio u vlastite svrhe. Ne postoji niti jedan dokaz da on prodaje drogu, a oni ga zbog toga drže u pritvoru. Sjedi u ćeliji jer je poznata ličnost, a sve da bi se poslala ljudima poruka da nema nedodirljivih - zaključio je reperov odvjetnik. Smatra kako se sve odužilo zbog pandemije te da će reper ostati u pritvoru do kraja godine.

Srpski mediji pišu kako se Rasta s bivšom suprugom, pjevačicom Anom Nikolić (42), dogovorio da će od njihove kćeri Tare sakriti što se događa. Djevojčici su rekli kako joj je tata na turneji i da će se vratiti u Srbiju poslije Nove godine. Reper je preko svojih roditelja poslao novogodišnji poklon kako bi obradovao kćerkicu.

Podsjetimo, Rasta je uhićen početkom listopada, kada je u njegovom stanu pronađeno 600 grama marihuane. Reper se branio kako je sva droga za njegovu osobnu uporabu, no tužiteljstvo je započelo istragu pod sumnjom da se bavio prodajom nedozvoljenih supstanci. Reperu je za ovo djelo zaprijećena kazna od tri do 12 godina zatvora.