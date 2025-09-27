Revija Dolce&Gabbane? Ma daj… Miranda Priestly sjela je u prvi red i ukrala svu pažnju...

Milano je u subotu popodne postao poprište pravog modnog spektakla, kad se u prvom redu na reviji Dolce & Gabbane pojavila Miranda Priestly iz filma 'Vrag nosi Pradu'. Lik legendarne urednice, kojeg je Meryl Streep pretvorila u jednu od najpoznatijih filmskih ikona mode, ponovno je privukao svu pažnju.

Poznata po hladnom pogledu i besprijekornoj eleganciji, Priestly je sjedila uz svog vjernog suradnika Nigela Kiplinga, kojeg je u filmu utjelovio Stanley Tucci. Dok su modeli izlazili na pistu, publika je sve češće pogledavala prema prvom redu. A ubrzo se činilo da je cijeli show pripao Mirandi.

Na društvenim mrežama uslijedila je lavina reakcija: 'Meryl Streep, sjajna si, prava ikona', 'Ovo je sve', 'Najbolji povratak ikad'... Nizali su se komentari fanova, a objava je prikupila tisuće lajkova i podsjetila koliko je ovaj filmski lik ostavio traga.

Foto: YouTube screenshot

Posebnu težinu cijelom trenutku daje i kontekst. Upravo ovih dana objavljeno je da će Anna Wintour, dugogodišnja glavna urednica američkog Voguea i stvarna inspiracija za Mirandin lik, nakon više od tri desetljeća odstupiti s te funkcije. Zbog toga mnogi ovaj 'povratak' vide kao simboličan komentar na kraj jedne modne ere i podsjetnik da u svijetu mode kraljice, bile stvarne ili filmske, nikad ne silaze s trona.

Foto: Profimedia / ilustrativna fotografija