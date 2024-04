Ričard za 24sata: 'Hvala Bogu da nisam ušao u Sabor! Idem u Bruxelles, cilindar ide sa mnom'

Ričard, alter ego Enia Meštrovića (54) jučer je glasao na biračkom mjestu 8 u prostorijama zadarskog Mjesnog odbora Bokanjac na Trgu sv. Šime i Tadije 1. Pojavio se u neobičnom outfitu s cilindrom sličnom kakav je imao Dino Dvornik.

- Dinu obožavam, to je, ne moj, nego naš idol. Čovjek ispred svog vremena kao što je Krešimir Ćosić u košarci ili tipa Monty Python u zafrkanciji, tako je Dino Dvornik u glazbi - otkrio je Ričard da je inspiraciju našao u legendarnom glazbeniku čiju pjesmu 'Ljubav se zove tvojim imenom' najviše voli.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nada se ulasku u Europski parlament

Nezavisni kandidat Ričard nije uspio ući u Sabor, ali to ga i veseli.

- Hvala Bogu da nisam prošao! Nisam ja lud od toga, ali ušao sam u ovu priču zbog ovih nacionalnih prepucavanja, mržnja i negativa u društvu. Morao sam ući u to kako bi dao ljudima barem malo smijeha. Mi smo malen i tužni narod koji se poslije 30 godina i dalje dijeli. S četiri milijuna pali smo na tri i pol milijuna stanovnika i ponovno se, ne dijelimo, nego mrzimo - zaključio je popularni Ričard kojeg sve to rastužuje.

Nakon poraza na parlamentarnim izborima, Ričard vjeruje u bolji rezultat na izborima za Europski parlament, a zbog toga će potegnuti sve do Bruxellesa.

- Najvjerojatnije je da ću ići motorom u Bruxelles. Moram napraviti servis jer to putovanje traje. Cilindar će svakako ići sa mnom, a ako uspijemo postići neki rezultat i ako uspijem skupiti i zagrliti sve svoje drage ljude, onda ću ući u Europski parlament u odijelu Dine Dvornika.

Razmišlja o kandidaturi za predsjednika

No, Ričard bi se mogao pojaviti i na predsjedničkim izborima, a cilj će mu biti pružiti veselje i dobru zafrkanciju.

- Negdje moramo, ali stvarno meni je to toliko porazno. Ja sam odrastao u svojoj mladosti s toliko dobre zafrkancije, dobrih serija, veselja i druženja. Toliko su nas uspjeli podijeliti kao neke ovčine prave, na toliko stranaka i toliko udruga. Više nemaš topli životni duh, ja ga imam jer sam se okružio predobrim ljudima i to je ključ - dodao nam je.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Bacio se na učenje engleskog

Za nove izbore već se bacio na posao pa će uskoro s Draganom krenuti na tečaj engleskog jezika kako se ne bi izgubio u Bruxellesu. Posebice će se fokusirati na prijevod poznatih poslovica.

- Od Dragana očekujem da bude zastupnik s najviše javljanja, ali da to nema veze ni s čim. Javljat će se i reći 'Yeah, it's okay' i to je dovoljno - veselo je natuknuo.

'Ukrast ćemo pare i donijeti ovdje'

Za kraj je dodao da će ukrasti pare Europi i da će po dobroj staroj 'krao je, ali je dao svima'. Žalosti ga što nismo toliko bitni EU što bi on promijenio i predstavio Hrvatsku u pravom svjetlu.

- Već kad ide Ričard, hoću ukrast Europi sve što nije uspio Hrvatskoj. Ali, dao bih narodu! Mi smo se nekako stavili u nivo podcijenjenosti, a i ne vrijedimo mi toliko jer smo veličine jednoga grada za njih. Sad ćemo prezentirati Hrvatsku u pravom svjetlu, ukrast ćemo im pare i donijeti ovdje. Svi naši ljudi koji su radili gore i uplaćivali tolike novce u druge države, sada je vrijeme da pare vratimo natrag - zaključio je na kraju.