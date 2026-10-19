Ricky Gervais dolazi u Zagreb!

Ricky Gervais najavio je prve datume svoje najnovije međunarodne stand-up turneje Legend, u sklopu koje će tijekom 2027. godine nastupiti u arenama diljem Europe.

Nakon što je turneju započeo u rujnu ove godine, potpuno rasprodanim nastupima diljem Velike Britanije, Gervais će nastaviti obilaziti svijet sve do kraja 2027. godine, kada će sam nastup biti snimljen i postati njegov peti Netflixov specijal, nakon niza već globalno uspješnih prethodnih izdanja.

Gervais je danas najavio najnovije datume u arenama najvećih europskih gradova tijekom 2027. godine, uključujući Antwerpen, Barcelonu, Lisabon, Beč, Pariz, Zagreb, Amsterdam, Zürich i Stockholm (potpuni popis datuma i lokacija održavanja nalazi se u tablici u nastavku). Dodatni nastupi u europskim arenama, kao i novi datumi u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjevernoj Americi za 2027. godinu, bit će objavljeni naknadno.

Prodaja ulaznica za nastup u Zagrebu, koji će se održati 19. lipnja 2027. godine u Areni Zagreb, započinje u petak, 23. listopada 2026., u 10 sati, putem sustava Eventim.hr.

Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION

„Ovo je moj dosad najosobniji show, a budući da su i kultura otkazivanja i većina ljudi koje sam poznavao dok sam odrastao mrtvi, sada napokon mogu govoriti što god mi se, jebote, prohtije”, izjavio je Gervais. Netflix je otkupio prava na Legend za sad neobjavljen iznos, a Gervais je tim povodom dodao: „Neću otkriti koliko mi ovog puta plaćaju, ali mogu reći da mi je ovo dosad najdraži ugovor.”

Sve četiri prethodne Gervaisove turneje – Humanity, Supernature, Armageddon i Mortality – oborile su rekorde prodaje ulaznica, a nakon objavljivanja zauzele su vodeća mjesta na Netflixovim ljestvicama gledanosti. Turneje Armageddon i Mortality donijele su mu i prestižne nagrade Zlatni globus u kategoriji najboljeg televizijskog stand-up nastupa, 2024. odnosno 2026. godine.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Tijekom svojih posljednjih turneja postavio je brojne rekorde posjećenosti stand-up nastupa na engleskom jeziku u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj, Portugalu, Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, Finskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i Češkoj.

Gervais će i ovoga puta dio prihoda od prodaje ulaznica za turneju donirati u humanitarne svrhe. Po završetku njegove prethodne turneje Mortality 2025. godine, organizacijama za zaštitu i dobrobit životinja diljem svijeta donirano je 2,43 milijuna britanskih funti.

Foto: Mario Anzuoni

Smatran jednim od najutjecajnijih britanskih komičara još od vremena Charlieja Chaplina, Ricky Gervais 2016. godine osvojio je prestižnu nagradu Charlie Chaplin Britannia Award za iznimna postignuća u komediji, koju dodjeljuje BAFTA Los Angeles. Autor je i glavna zvijezda kultnih televizijskih serija The Office, Extras i Derek, kao i hvaljene Netflixove hit-serije After Life.

Gervais je ostvario globalni uspjeh sa svoja četiri prethodna Netflixova stand-up specijala – Humanity, Supernature, Armageddon i najnovijim Mortality. Specijali Armageddon i Mortality osvojili su Zlatni globus u kategoriji najboljeg televizijskog stand-up nastupa, a svaki od njih rušio je rekorde gledanosti i zauzimao vodeća mjesta na Netflixovim ljestvicama odmah po objavljivanju.

Njegov nastup u legendarnom Hollywood Bowlu u Los Angelesu 2023. godine ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao komičarski nastup s najvećom zaradom u povijesti.

Tijekom svoje karijere Gervais je osvojio brojne nagrade i priznanja, a sve tri sezone njegove iznimno uspješne serije After Life naišle su na oduševljenje kritike. Njegova kultna serija The Office najuspješnija je britanska humoristična serija svih vremena, prikazana u više od 90 zemalja svijeta, uz čak 14 međunarodnih adaptacija.

Ricky Gervais čak je pet puta bio voditelj svečane dodjele Zlatnih globusa, i to 2010., 2011., 2012., 2016. i 2020. godine.