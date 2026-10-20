Ricky Gervais veseli se Zagrebu: 'Čuo sam samo dobre stvari!'

Brojni obožavatelji britanskog komičara Rickyja Gervaisa oduševljeni su činjenicom da je proširio svoju stand-up turneju Legend, a vijest je posebno razveselila i fanove u Hrvatskoj jer je jedna od postaja na turneji i Zagreb. Njegovi nastupi u Velikoj Britaniji su rasprodani, a ovaj legendarni komičar će obilaziti svijet sve do kraja iduće godine. Njegov nastup će biti i snimljen te će postati njegov peti Netflixov specijal, nakon niza uspješnih prethodnih izdanja.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

U Areni Zagreb nastupit će 19. lipnja, a tome se veseli i sam Gervais koji je u ponedjeljak na društvenim mrežama objavio najavu za svoj nastup u hrvatskoj metropoli te poručio: 'Poseban pozdrav Zagrebu! Nikada nisam nastupio u Hrvatskoj, čak je nisam ni posjetio, ali sam čuo samo dobre stvari o toj zemlji i ljudima. Nadam se da ćete nabaviti kartu i uživati u nastupu. Jedva čekam!'

Special shout out to Zagreb. I’ve never played Croatia or even visited, but I’ve only heard good things about the country and the people. Hope you get a ticket and enjoy the show. Can’t wait! https://t.co/MPhQ6AwIhQ — Ricky Gervais (@rickygervais) October 19, 2026

Ispod njegove objave su se redali komentari o Zagrebu, Hrvatskoj i Hrvatima. 'Svidjet će ti se u Zagrebu, Ricky. Probaj štrukle, prošetaj Gornjim gradom i očekuj gomilu koja se glasno smije', 'Hrvatska i Hrvati su divni! Prekrasna zemlja', 'Jedva čekamo da dođeš! Nadam se da ćeš uživati u boravku ovdje', samo su neki od komentara na društvenoj mreži X.

Gervais je u najavi za svoj show ranije rekao kako je to njegov 'dosad najosobniji show'.

Foto: Mario Anzuoni

- A budući da su i kultura otkazivanja i većina ljudi koje sam poznavao dok sam odrastao mrtvi, sada napokon mogu govoriti što godi mi se, je*ote, prohtije - izjavio je.

Sve četiri prethodne Gervaisove turneje – Humanity, Supernature, Armageddon i Mortality – oborile su rekorde prodaje ulaznica, a nakon objavljivanja zauzele su vodeća mjesta na Netflixovim ljestvicama gledanosti.

Gervais će i ovoga puta dio prihoda od prodaje ulaznica za turneju donirati u humanitarne svrhe. Po završetku njegove prethodne turneje Mortality 2025. godine, organizacijama za zaštitu i dobrobit životinja diljem svijeta donirano je 2,43 milijuna britanskih funti.