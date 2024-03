Rihanna drastično promijenila imidž: Evo kako sad izgleda...

Crvena, plava, crna. Pjevačica Rihanna (36) oduvijek je voljela eksperimentirati sa svojom kosom. Osim što je mijenjala boje, kroz svoju karijeru izmjenjivala je dužinu i stil frizure. Imala je kratku, dugu, kovrčavu, ravnu, često i ispletenu u afričke pletenice... Sad je ponovno promijenila imidž.

Paparazzi su je nedavno fotografirali u Santa Monici dok je išla na sastanak. Imala je plavu kratku kosu, kojom se još nije pohvalila na društvenim mrežama.

Foto: SPOT, SOVE

Nedavno je na proslavi indijskog para Ananta Ambanija i Radhike Merchant otpjevala hitove, uključujući 'Diamonds', 'All of the Lights', 'Bi*ch Better Have My Money', za vrtoglavih 6,3 milijuna dolara.

Anant je sin 10. najbogatijeg čovjeka na svijetu, Mukesha Ambanija, koji je ujedno najbogatiji Indijac. Njihovo je vjenčanje zakazano za 12. srpnja, ali su sa proslavom krenuli već početkom ožujka.

Zabava prije vjenčanja bila je organizirana u Gudžaratu, u gradu Jamnagaru.