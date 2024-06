Rihanna najavila da se vraća, a fanovi joj ne vjeruju! 'Muka mi je od njenih laži, priznaj više!'

Jedino pitanje koje svi žele postaviti Rihanni je ono o izlasku novog albuma. Pjevačica je pojasnila kako nije otišla u glazbenu mirovinu, unatoč tome što piše na njezinim majicama.

- Ljude je uzbudila ta riječ 'mirovina' - rekla je Rihanna za Entertainment Tonight u intervjuu objašnjavajući fotografiju na kojoj se vidi kako nosi majicu s natpisom 'U mirovini sam'.

Rihanna je istaknula da je spremna vratiti se u studio dok ponovno otkriva glazbu.

- Mislim da je glazba za mene novo otkriće - rekla je Rihanna na predstavljanju svoje novle linije za njegu kose Fenty Hair i dodala:

- Ponovno otkrivam stvari. Toliko dugo radim na albumu da sam pomalo ostavila sve te stvari sa strane i sada sam spremna vratiti se u studio. Počet ću, dajte mi sekundu.

Rihanna već godinama govori o novom albumu. Prošle godine govorila je o tome kako ga želi objaviti iste godine i čak je rekla da je snimila nove pjesme.

Unatoč tome što je rekla da s novim albumom, kojeg obožavatelji nazivaju R9, 'počinje ispočetka', kazala je kako 'ne želi zanemariti pjesme koje ima, tako da se zapravo želi vratiti i poslušati stvari sa svojom novom perspektivom i onda vidjeti što je primjenjivo i u što je još uvijek zaljubljena'.

Posljednji album 'Anti' objavila je 2016. godine, a na njemu su se nalazili hitovi 'Kiss It Better', 'Work', 'Needed Me' i 'Love on the Brain'.

Iako ima dugu glazbenu pauzu, njezine pjesme i dalje se rado slušaju.

No, njeni fanovi nisu najbolje primili vijest o novom albumu. 'Tek počinje raditi na albumu?', 'Muka mi je od njezinih laži', 'Curo, samo priznaj da ne postoji R9 i da si završila s glazbom', neki su od komentara pratitelja.

Mnoge je razveselila vijest kada je Rihanna dobila nastup u finalu Superbowla 2023., a posebice jer su mnogi pomislili da je to njen povratak na glazbenu scenu. Šokirala je sve na samom početku kada je otkrila da je ponovno trudna s reperom ASAP Rockyjem.