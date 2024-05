Lady Gaga se vraća! U nekoliko sekundi zaludila milijune ljudi

Globalna pop zvijezda Lady Gaga (38) prije nekoliko dana je premijerno prikazala koncertni film 'Gaga Chromatica Ball' koji je snimljen 2022. godine tijekom njenog nastupa u Los Angelesu ispred 52.000 fanova u sklopu svjetske turneje nazvane 'Chromatica Ball', tijekom koje je promovirala pjesme sa šestog studijskog albuma.

Milijuni fanovi diljem svijeta zadivljeno su pratili kadrove s koncerta omiljene im zvijezde, a ono što je uslijedilo na kraju filma ih je najviše oduševilo. Gaga je premijerno najavila izlazak sedmog studijskog albuma u sceni na kojoj je zaplesala na taktove nove pjesme.

- LG7, Gaga se vraća - pisalo je na ekranu.

'Majka svih majki', 'Hvala što živimo u tvom vremenu', 'Volimo te majko čudovišta', 'Kraljica se vraća', oduševljeno je pisala vojska Gaginih fanova koja se naziva 'Little Monsters', odnosno 'mala čudovišta', a kojih je samo na Instagramu preko 55 milijuna.

Glazbenica je tijekom premijere filma u Los Angelesu otkrila nekoliko detalja o nadolazećem albumu.

- U studiju sam svaki dan. Napisala sam toliko pjesama, producirala sam toliko pjesama, a to nije ništa slično onome što sam ikad prije napravila. Volim razbijati žanrove i volim istraživati ​​glazbu. Ima nečeg stvarno lijepog u spoznaji da ćeš biti voljen bez obzira na to što radiš - rekla je Gaga, prenosi Elle.

Datum izlaska novih pjesama još uvijek nije poznat, no u isječku na kraju filma mogle su se čuti riječi jedne od njih: 'Dance in the shadow... of the night'.

Gaga je na svjetsku scenu zakoračila 2008. godine s albumom 'The Fame, a godinu kasnije izbacila je 'The Fame Monster'. Zatim su izašli 'Born This Way', 'Artpop', 'Joanne' te posljednji 'Chromatica'.

Od singla 'Just Dance' prošlo je 16 godina, a Gaga je rekla da je pjesmu napisala u roku od 10 minuta. Tad je pjesma s više od devet milijuna kopija postala najprodavanija svih vremena u Americi.

S 'Born This Way' je 2011. godine srušila rekord kad je u prvom tjednu od objave prodala album u 1.108.000 primjeraka. Iste godine održala je rasprodani koncert u Areni Zagreb. Čak 70 tona tešku opremu u Arenu je dopremilo 30 tegljača i 13 autobusa. Za specijalne efekte naručila je pola tone leda i četiri boce kisika.