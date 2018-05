Rihanna se inspirirala Papom, a Katy krilima udarila gošću

Sinoć su mnoge zvijezde prošetale Met Galom u njujorškom Metropolitan Muzeju umjetnosti. Ovogodišnja tema, najvažnijeg modnog događaja koji 'pomiče granice' u odijevanju, bila je 'Nebeska tijela - moda i katolička mašta'. Kao i svake godine, bilo je, po mišljenju modnih stručaka, velikih gafova na crvenom tepihu.

Pjevačica Rihanna (30) stigla je u outfitu srebreno-bijele boje, a na glavi je imala kapu inspiriranu dizajnom papinske kape.

- Papa je stigao na zabavu - komentirali su njezini obožavatelji, dok su neki zaključili kako je otišla 'predaleko' i neukusno se odjenula.

Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Domaćica gale Amal Alamuddin Clooney (40) pojavila se u neobičnoj kombinaciji dizajnera Richarda Quinna koja je, sudeći po komentarima, razočarala mnoge njezine fanove. S njom je u pratnji bio suprug, glumac George Clooney (57).

- Amal je visoko na popisu da osvoji nagradu za najgore odjevenu ženu večeri - neki su od komentara na društvenim mrežama.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Pjevačica Katy Perry (33) ušetala je na crveni tepih u zlatnoj haljini s ogromnim anđeoskim krilima. S njom nije bio u pratnji dečko, glumac Orlando Bloom (41).

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Dok je prolazila kroz gomilu ljudi, Katy je zamalo srušila gošću koja je prolazila pokraj nje, a snimka toga se pojavila na društvenim mrežama.

Katy Perry can hit me with her angel wing any day #metgala pic.twitter.com/2KXOvTR3Vb