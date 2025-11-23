Obavijesti

Galerija

Komentari 1
NEKAD I SAD

Rijetko tko bi ga prepoznao! Pogledajte kako je popularni Mile Kitić izgledao u mladosti

Od skromnog djetinjstva bez grijanja do pozornica na kojima je izgradio karijeru, njegov put nikada nije bio lagan, ali odveo ga je od seoskih zabava do uspjeha o kakvom je u djetinjstvu mogao samo sanjati...
Rijetko tko bi ga prepoznao! Pogledajte kako je popularni Mile Kitić izgledao u mladosti
Mile Kitić rođen je na Novu godinu 1952. u selu Cerani, kraj grada Dervente, u siromašnoj šestočlanoj obitelji.   | Foto: PROMO
1/43
Mile Kitić rođen je na Novu godinu 1952. u selu Cerani, kraj grada Dervente, u siromašnoj šestočlanoj obitelji.   | Foto: PROMO
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025