Rijetko tko bi ga prepoznao! Pogledajte kako je popularni Mile Kitić izgledao u mladosti

Od skromnog djetinjstva bez grijanja do pozornica na kojima je izgradio karijeru, njegov put nikada nije bio lagan, ali odveo ga je od seoskih zabava do uspjeha o kakvom je u djetinjstvu mogao samo sanjati...
Mile Kitić rođen je na Novu godinu 1952. u selu Cerani, kraj grada Dervente, u siromašnoj šestočlanoj obitelji.
Mile Kitić rođen je na Novu godinu 1952. u selu Cerani, kraj grada Dervente, u siromašnoj šestočlanoj obitelji.
Svojedobno je ispričao da su svi spavali u kući u kojoj se ložila samo jedna peć, a sve ostale prostorije su bile bez grijanja.
Još kao četverogodišnjak svirao je tamburicu i pjevao.
U osnovnoj školi njegov talent je primijetio učitelj, za kojeg i danas ističe kako je bio od presudnog značaja za njegov životni put.
Taj učitelj prepustio mu je upravljanje bendom u kojoj je svirao kontrabas.
S njima je prvi put i nastupio, a nerijetko je pričao o tome kako mu je jedna od najdražih uspomena upravo dan škole, na kojem je prvi put osjetio čar javnog nastupa.
Sa 16 je pobijedio na natjecanju Prvi glas Vogošća.
Tad je počeo zarađivati pjevajući na zabavama.
Kad mu je bilo 30, izdao je prvi album. Ubrzo je uslijedio i drugi, ali do estradne slave još nije došlo.
Sve je krenulo uzlaznom putanjom kad je 1984. ušao u sastav Južnog vetra, u kojem je pjevao sa Sinanom Sakićem, Draganom Mirković i drugima.
Danas je jedan od najuspješnijih pjevača koji je izašao iz Južnog vetra, a zaradio je čitavo bogatstvo. Sa suprugom danas živi u vili vrijednoj 550.000 eura.
