Rijetko tko bi ga prepoznao! Pogledajte kako je popularni Mile Kitić izgledao u mladosti

FOTO Pola stoljeća karijere, a energija gotovo kao na početku! Mile Kitić oduševio je Zagreb

'Kraljica trotoara', 'Šanker', 'Plava ciganka', 'Šampanjac', 'Milioni, kamioni', 'Kilo dole kilo gore' i brojni drugi hitovi orli su se u subotu navečer u zagrebačkoj Areni. Publika je pjevala uglas, skakala na refrene i slavila uz Milu Kitića, koji je obilježio 50 godina karijere. Kitić nije skrivao emocije pred veliki koncert. 'Prisutno je uzbuđenje. Iako radim toliko godina, pjevam iz vikenda u vikend, obišao sam cijeli svijet nekoliko puta, uvijek postoji uzbuđenje pred svaki nastup, a Arena je pak nastup kakav se ne događa često. Sve što sam godinama gradio, sve gradove koje sam obišao, vjerujem da će stati tu noć i da ćemo zajedno proslaviti sve moje pjesme i uspjehe koje sam postigao zahvaljujući upravo tim ljudima koji će stajati ispred mene', rekao nam je nedavno