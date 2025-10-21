Obavijesti

Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom

Plesnog instruktora gledamo kao člana žirija u poznatom showu 'Supertalent'. Iako je već godinama njegova 'frizura' ista, svojedobno je pokazao kakvu je kosu nekad imao
Davor Bilman svojedobno je s pratiteljima podijelio nekoliko fotografija iz mladosti - jednu iz ranog djetinjstva, a druge iz škole - na kojima se može vidjeti kakvu je kosu nekoć imao | Foto: Denis Lončar/privatni album
