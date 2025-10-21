Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom

Plesnog instruktora gledamo kao člana žirija u poznatom showu 'Supertalent'. Iako je već godinama njegova 'frizura' ista, svojedobno je pokazao kakvu je kosu nekad imao
Davor Bilman svojedobno je s pratiteljima podijelio nekoliko fotografija iz mladosti - jednu iz ranog djetinjstva, a druge iz škole - na kojima se može vidjeti kakvu je kosu nekoć imao
Nerijetko se zna našaliti pa na glavu stavlja periku, a to oduševljava njegove fanove i gledatelje showa
Inače, Davor Bilman javnosti je najpoznatiji po ulozi člana žirija u 'Supertalentu', a inače je plesni instruktor
On se 2011. godine rastao od supruge Vesne, a zajedno imaju sina Lea (25). Unatoč kraju ljubavi, ispričao je kako su ostali u dobrim odnosima
U vezi je s godinu dana mlađom Majom Gačić, koja je bila njegova plesna partnerica
