Mate Rimac (32), osnivač tvrtke Rimac Automobili i jedan od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika, nedavno je sa svojim Facebook pratiteljima podijelio neugodnost koja mu se dogodila nakon testiranja na koronu.

- Prvo, da ne bi bilo zabune, ja sam potpuna suprotnost antivaksera i teoretičara zavjere. Vjerujem u znanost, podatke i činjenicu da su cjepiva promijenila tijek povijesti na bolje - započeo je Rimac svoj status, napisan na engleskom jeziku.

- S obzirom da još uvijek moram puno putovati, često moram raditi PCR testove. Mislim da sam se zasad testirao oko 20 puta. Dok to neki ljudi ne mogu podnijeti, meni to nije ništa strašno i do sada nisam imao nikakav problem. Prije nekoliko dana, testirao sam se i isti dan dobio infekciju - ispričao je Rimac, te dodao kako je siguran da se radi o direktnoj posljedici testa jer ga je osoba koja ga je testirala 'bocnula' samo u desnu nosnicu.

- Ne pamtim da sam ikad prije imao infekciju sinusa, ali ovog puta sam je smjesta prepoznao jer sam dobio jasne simptome samo nekoliko sati nakon - bol ispod/iza desnog oka, pritisak u glavi, glavobolju... Dakle, pretpostavljam da postoji šansa da gadne stvari nakupljene u nosu same po sebi, kad ih se bocka po sinusnoj šupljini, mogu dovesti do infekcije - požalio se Rimac.

- Ovo zbilja iscrpljuje energiju - tijelo ti signalizira da ostaneš u krevetu. Nažalost, uhvatilo me u vrijeme kad si ne mogu priuštiti da ne odem na posao, što je zbilja loše. Pretpostavljam da ću zasad smanjiti putovanja i PCR testove, dok ne završi ovo ludilo - napisao je i upitao Facebook prijatelje jesu li imali slična iskustva.