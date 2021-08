Nakon što je preuzeo Bugatti, Mate Rimac (32) se okušao u komediji sa splitskim glumcem Perom Eranovićem (31). Eranović je na svom Facebooku objavio urnebesni video o 'poguravanju' u životu.

- Ne zna Rimac što su prepreke u životu - napisao je Eranović u opisu videa.

- Mate moj ima sam ti ja prije 10 godina taj program za razvoj tih brzih auta i to... To su gledali ovi s Ferrarija to bi se svi tukli po svitu za to, a šta ćeš kad me nije imo tko progurat - započinje svoju priču Eranović, na što mu Mate spremno odgovara.

- Proguram te ja stari - kaže Rimac gledajući u Eranovića.

- Ti me proguraš? - iznenađeno ga pogleda Eranović, 'a nemam ti vrimena ja sad' - dodaje glumac.

U kratkom roku dečki su nasmijali više od 700 ljudi, a mnogi su se prepoznali i shvatili koliko je važno biti uporan i raditi za svoj cilj.