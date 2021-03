Znam, u mojim godinama je to zahtjevno. Jednostavno se ustanem iz kreveta svako jutro i to je to. Pokušavam se zaokupiti poslom koliko god mogu. Vegetarijanac sam, jedem puno bobičastog voća i puno salata, ispričao je Ringo Starr u emisiji Zoe Ball na britanskom Radiju 2, piše Mirror.

- Rijetko idem u krevet prije ponoći, u tom je moja tajna - objasnio je i time sugerirao kako ga spašava "rockerski način života".

Pola stoljeća nakon raspada Beatlesa bubnjar Ringo Starr (80) i dalje plijeni pažnju ljudi diljem svijeta, a najviše radi dobrog izgleda u tako poodmaklim godinama.

- Beatlesi su bili samo četiri mladića koji su se voljeli. I to je sve što će ikad biti - rekao je Ringo Starr koji jako sentimentalno priča o osam godina provedenih u bendu. Upravo je on bio kreativni šarmer koji je držao četvorku na okupu.

Za svoju nevjerojatnu karijeru je odlikovan i redom viteza za svoj doprinos u glazbi, a nakon ceremonije u Buckinghamskoj palači u šali je rekao novinarima kako očekuje da mu uz ime sada navode i titulu.

Ringo Starr dobivanjem titule postao je Sir Richard Starkey.