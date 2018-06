Ringo Starr: Možda imam veliki nos, ali Paul ima mali penis...

Četrdeset i osam godina nakon raspada Beatlesa bubnjar Ringo Starr (77) i dalje žari i pali binom, trenutačno je na europskoj turneji s bendom All Star.

Godine 1962. nitko nije mogao naslutiti da će Richard Starkey, poznatiji pod nadimkom Ringo Starr, postati jedan od najpoznatijih svjetskih bubnjara.

Beatlesi su te godine potpisali ugovor za snimanje ploče i postali liverpoolska atrakcija s golemim potencijalom. U tom ključnom trenutku grupu napušta bubnjar Pete Best. I tu na scenu nastupa Ringo Starr. Dva dana nakon što su Beatlesi ostali bez bubnjara, Ringo ima težak zadatak zamijeniti obožavanog Besta.

- Pete zauvijek! Ringo nikad! - vikali su uznemireni fanovi. Ipak, njegovi kolege iz benda John Lennon, Paul McCartney i George Harrison čvrsto su stajali iza njega. Gitarist Harrison ga je na prvom nastupu i branio od ljutitog obožavatelja bivšeg bubnjara te “zaradio” masnicu na oku.

Foto: /The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Starr se ubrzo uklopio u bend, fanovi su ga prihvatili i počelo je najturbulentnije razdoblje benda. Počela je beatlemanija. Nizali su hit za hitom, od “She Loves You”, “Twist and Shout”, “I Want To Hold Your Hand”, “A Hard Day’s Night”, “Yesterday” do “Can’t buy me love”, teško da danas postoji osoba koja nije čula za neku od ovih “zaraznih” pjesama. Imali su šest singlova na vrhu ljestvice slušanosti u jednoj godini.

Televizijski nastup kod Eda Sullivana je gledalo rekordnih 73 milijuna gledatelja. Jedva su se probijali do bina od brojnih fanova, a obožavateljice su vrištale i padale u nesvijest. Navodno su prvi redovi zaudarali po mokraći jer se djevojke nisu mogle kontrolirati od uzbuđenja. Žene su toliko vikale da su se Beatlesi naposljetku morali povući s turneja.

- Mi smo sada popularniji i od Isusa - rekao je John Lennon i navukao bijes religiozne publike koja je zbog toga spaljivala njihove albume. Cinični Lennon se nije obazirao na kritike. Osim nemjerljive ljubavi prema glazbi i rock’n’rollu, slavna četvorka nije imala puno zajedničkih točki u karakteru.

Foto: Van Tine Dennis/Press Association/PIXSELL

Lennon je bio buntovan, McCartney staložen, Harrison ambiciozan, a Starr dosjetljiv i duhovit.

- Beatlesi su bili samo četiri mladića koji su se voljeli. I to je sve što će ikad biti - rekao je Ringo Starr koji jako sentimentalno priča o osam godina provedenih u bendu. Upravo je on bio kreativni šarmer koji je držao četvorku na okupu.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Premda je rijetko bio autor pjesama, Ringo je smišljao njihove nazive, a svojim doskočicama je brendirao bend za sva vremena.

Pjesmi “A Hard Day’s Night” je upravo Ringo Starr dao naziv opisujući tom sintagmom težak život glazbenika i njihovu napornu svakodnevicu neprekidnog sviranja. Smislio je i naziv hit singla “Eight Day’s a Week”.

Nadimak Ringo je dobio zbog brojnog prstenja koje nikad nije skidao s ruku, a Starr je skraćenica od njegova prezimena Starkey. Ringo je čak i bubnjao s prstenjem na rukama. Jednom je morao prekinuti nastup zbog brojnih žuljeva koje je zadobio višesatnim sviranjem.

Ipak, Ringo nikad nije dobivao jednaku pažnju obožavatelja i medija kao John ili Paul. Mnogi su se rugali njegovu izgledu i velikom nosu. Navodno je upravo Ringo dobivao najviše pošte od svih Beatlesa.

- Ja možda imam veliki nos, ali Paul ima mali penis - duhovito bi odgovarao Starr na provokacije.

Govorili su i kako nije dovoljno talentiran. Kritičari su pisali kako je Ringo imao sreće što se našao u tako popularnom bendu jer sam nikad ne bi ostvario zvjezdani uspjeh. Čak je i Lennon jednom “zabio nož u leđa” kolegi. Pitali su ga smatra li da je Ringo najbolji bubnjar na svijetu, a on je odgovorio da nije najbolji bubnjar ni u bendu. Premda se Lennon šalio aludirajući na bubnjarske sposobnosti McCartneya, Ringa je ta rečenica pratila cijelu karijeru.

Foto: PA/Press Association/PIXSELL

- On je bio najutjecajniji član benda - rekla je nedavno Yoko Ono, supruga pokojnog Lennona. John Lennon i George Harisson su preminuli, a McCartney (75), kao i vitalni Starr, još svira.

Voljeli ga ili mrzili, Ringo je zauvijek upisao svoje ime u povijest glazbe, a u ožujku ove godine odlikovan je redom viteza za doprinos u glazbi, a nakon ceremonije u Buckinghamskoj palači u šali je rekao novinarima kako očekuje da mu uz ime sada navode i titulu.

Siguran u sebe

Dosjetljivom Starru su se često rugali zbog njegova izgleda. On bi na to odmahnuo rukom i duhovito uzvratio

Postao vitez

Sir Paula McCartneya britanska kraljica odlikovala je redom viteza. Oduvijek je bio ambiciozan i staložen

Ambiciozan

Gitarist George Harrison je zaslužan za specifični zvuk Beatlesa. Posmrtno je dobio svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu

Predvodnik generacije

John Lennon je bio cinik, u vječnom sukobu s autoritetima. Bio je predvodnik buntovne generacije