Rita Ora u vatrenom izdanju: Na Eurosongu oduševila nastupom, a tijekom plesanja se i skinula

Pjevačica Rita Ora (32) oduševila je izvedbom na prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u utorak u Liverpoolu.

U pauzi za glasanje izvela je svoje hitove 'Ritual', 'Anywhere', 'I Will Never Let You Down' i 'Praising You, a na pozornici su joj se pridružili i plesači. Tijekom plesne koreografije svukla je suknju od tila i pokazala duge noge u crnoj kožnoj kombinaciji korzeta i dugih rukavica.

Foto: Peter Kneffel/DPA

Britanska pjevačica kosovskih korijena svoj je nastup podijelila sa obožavateljima na društvenim mrežama. Dok su je neki hvalili u komentarima, drugima je to zasmetalo jer je veliko glazbeno natjecanja prije 14 godina omalovažavala.

- Kakav nastup; Izvrsno Rita; Najbolji nastup večeras; Prava predstavnica Kosova - pisali su.

Foto: Phil Noble/REUTERS

- Što se nitko ne sjeća kako je blatila Eurosong prije nekoliko godina? - kritizirali su je drugi.

Podsjetimo, Rita je 2009. godine bila na audiciji za Eurosong, ali je odustala jer je smatrala da će to loše utjecati na njezinu karijeru.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

- Zamislite da sam ostala. Vjerojatno bi mi to okončalo karijeru - rekla je u to vrijeme.

Foto: Peter Kneffel/DPA

