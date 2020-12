Pjevač Robbie Williams (48) otkrio je kako je gotovo umro od trovanja živom i arsenom nakon što je pojeo previše ribe. U intervjuu za Radio X ispričao je kako mu je život spasila supruga Ayda Field (41), koja ga je natjerala da ode liječniku.

- Jeo sam ribu dva puta dnevno i zbog toga sam završio s najvećim trovanjem živom koje je liječnik ikad vidio. Ali hvala Bogu, živ sam. A znate li što sam prvo pomislio kada sam to čuo? Pobijedio sam! Tako moj ego funkcionira! Doslovno sam dobio nagradu za najteže trovanje živom - ispričao je glazbenik.

Williams je postao vegan prije tri godine, no nedavno je počeo uvoditi ribu i mesne proizvode u svoju prehranu.

- Otišao sam se testirati na trovanje živom jer je moja supruga neurotična i stalno ide na svakakva testiranja. U svakom slučaju, da nema nje, bio bih mrtav - zaključio je pjevač. Nakon toga ponovno je prešao na vegansku prehranu.

Inače, Williams je nedavno objavio kako osniva novi bend, ali neće uključivati niti jednog od njegovih bivših kolega iz glazbene skupine Take That. Udružio se s nekoliko australskih kantautora, a rekao je kako grupa još uvijek nema ime, no radila je nekoliko pjesama koje namjeravaju uskoro objaviti.