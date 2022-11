Robbie Williams prije 10 godina nastupao je u Zagrebu: U krevet odveo obožavateljicu iz publike

Pjevač Robbie Williams (48) za sljedeću godinu priprema glazbeni spektakl u pulskoj Areni, gdje će održati dva koncerta u sklopu turneje 'XXV'. Hrvatska publika već je imala priliku uživati u hitovima legendarnog pjevača prije 10 godina, kada je nastupao na zagrebačkom Maksimiru.

Zagrebački koncert Williamsa još dugo će ostati zapamćen zbog odlične atmosfere i koncerta punog iznenađenja, a za nadolazeće nastupe ne očekuje se ništa manje.

Na Maksimiru je taj dan, 13. kolovoza 2013. godine bilo oko 40 tisuća ljudi koji su u sav glas pjevali najpoznatije hitove omiljenog glazbenika, a ni kiša koja je padala nije uspjela pokvariti atmosferu raspjevane i rasplesane publike.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Uz mnoga iznenađenja, Robbie je na pozornicu izveo poznatog pjevača Ollyja Mursa, a na pozornicu je doveo i jednu obožavateljicu koja je zasigurno uživala u trenutku.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Tijekom izvedbe pjesme 'Strong', Robbie je na pozornicu pozvao Zagrepčanku Maju, koja je tada imala 21 godinu.

- Majo, možda misliš da sam ja pervertit, ali ja te samo želim utopliti, a to znam učiniti samo tako da te odvedem u krevet - rekao je Robbie Maji na koljenima, nakon čega ju je izljubio po rukama i u zagrljaju odveo u krevet koji se nalazio na pozornici. Maja se nakon svega i oglasila, a nije sakrivala svoje oduševljenje trenutkom koji će joj zauvijek ostati u sjećanju.

Foto: Screenshot/YouTube

- Nisam sigurna da mi je uspio vidjeti grudi. Kad sam mu rekla koliko godina imam, rekao je da je to u redu, da sam legalna, a potom me odveo u krevet. Što se događalo onih pola minute na koliko smo nestali, to neću reći, neka bude moja i Robbiejeva tajna. Moram reći da je pravi gospodin i laskavac - rekla je tada Maja za radio Antenu.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

