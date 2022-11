Robbie Williams opet će pjevati u Hrvatskoj: U pulskoj Areni bit će dva ekskluzivna koncerta

Robbie Williams, jedan od najuspješnijih pop izvođača svih vremena, donosi svoje najveće hitove u pulsku Arenu na dva ekskluzivna koncerta 27. i 28. lipnja 2023.

Turneja “XXV” predstavlja nevjerojatnih 25 godina solo karijere jednog od najvećih zabavljača našeg vremena. Brit pop ikona i stadionska atrakcija za svoj nastup u Hrvatskoj odabrao je možda i najljepši koncertni prostor kojeg ovaj dio Europe ima. Dvije tisuće godina stari amfiteatar bit će savršena pozornica za dva intimna nastupa s ograničenim brojem ulaznica na kojima će podsjetiti na megahitove iz svoje cijele karijere i donijeti ono najbolje iz svog opusa.

Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION

Upravo izlazak najnovijeg kompilacijskog albuma “XXV”, prati i istoimena turneja, a samo izdanje donosi svježu perspektivu na Williamsove najvažnije pjesme. Veliki hitovi iz solo kareijere ponovo su izvedeni uz pratnju Metropole Orchestra, uz dodatak pet novih pjesama, od kojih je „Lost“ odabrana kao posljednji singl.

Od kada je 1995. krenuo u solo vode prodao je više od 85 milijuna albuma diljem svijeta, čime je jedan od najprodavanijih izvođača svih vremena. Vlasnik je 13 albuma koji su zasjeli na prvo mjesto UK ljestvice albuma, a najveći je to broj za nekog solo umjetnika, ne brojeći Elvisa Presleyja, a broji i 14 singlova na prvom mjestu.

Williams ima najviše osvojenih Brit nagrada, njih čak 18, među kojima su četiri za najboljeg muškog izvođača, te dvostruka nagrada za iznimno ostvarenje u glazbi, osvojio je i nagradu za doprinos britanskoj kulturi, a uključen je u UK Music Hall Of Fame nakon što je proglašen najvećim umjetnikom 90-ih. Među brojnim nagradama, drži i Guinessov svjetski rekord za najveći broj ulaznica za koncerte prodan u jednom danu - čak 1,6 milijuna, te najveći UK nastup - 375 000 posjetitelja kroz tri dana nastupa.

Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Robbie Williams karijeru je započeo 1990. godine kao član grupe Take That. Istu je napustio jer je želio započeti solo karijeru, a 1996. je objavio “Freedom”, obradu pjesme Georgea Michaela, s kojom je odmah dosegnuo drugo mjesto UK ljestvice singlova. Iste je godine objavio prvi singl “Old Before I Die”, a našao se na debiju “Life Thru A Lens” koji je sadržavao i megahit “Angels”, a katapultirao ga je u zvjezdane solo vode. Ostaje njegova do sada najprodavanija pjesma dok je singl “Let Me Entertain You” postao međunarodni hit, a album jedan od najpodavanijih Robbijevih albuma. Od tada mu je popularnost sve više rasla.

Od albuma “I’ve Been Expecting You” koji je prodan u deseterostrukoj platinastoj nakladi, “Sing When You're Winning” kao i “Swing When You're Winning”, “Escapology”, “Intensive Care”, “Rudebox”, “Reality Killed the Video Star”, “Take The Crown”, “Swings Both Ways” ili primjerice “The Heavy Entertainment Show” Williams je objavio cijelu nisku studijskih izdanja i bezvremenskih hitova koji su mu osigurali hordu obožavatelja diljem svijeta i koji su osvojili radijske postaje. Čak i nakon kratkog povratka u Take That, album “Progress” iz 2010. postao je najbrže prodavani album 21. stoljeća koju je pratila najveća britanska turneja.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

“Angels”, "Millennium”, “No Regrets”, “She’s The One”, “Rock DJ”, “Kids", "Supreme", "Let Love Be Your Energy", "Eternity/The Road to Mandalay”, "Somethin' Stupid", "Feel", "Come Undone", "Something Beautiful", "Sexed Up". "Tripping", "Make Me Pure", "Advertising Space" "Lovelight", "She's Madonna”, “Lazy Days”, Better Man”, "Bodies”, “Candy” samo su neki od singlova koji su Robbiea Williamsa upisali u noviju glazbenu povijest i označili ga jednim od najvećih izvođača našeg vremena.

Robbie Williams vraća se u Hrvatsku deset godina nakon nastupa na zagrebačkom stadionu Maksimir. Kao jedno od najznačajnijih inozemnih gostovanja iduće godine na dva ekskluzivna i intimna koncerta u pulskoj Areni odsvirat će cjelovečernji nastup na kojem će predstaviti 25 godina impresivne karijere. Ovim koncertima Williams će postati i prvi inozemni izvođač uopće koji je dva dana zaredom nastupao u pulskoj Areni, nakon Foo Fighters i njihovih koncerata iz 2019.

Ulaznice će u prodaju krenuti u četvrtak 7.12. kroz sustav Eventim, a detalji o cijenama i prodajnim mjestima biti će poznati početkom idućeg tjedna.

Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL

