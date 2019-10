Robbie Williams: Rekao sam ne drogi i alkoholu, sad više pazim

Želio bih boks meč s Liamom Gallagherom da ga nokautiram, zaprepastio je izjavom nedavno Robbie Williams (45). Netrpeljivost njega i bivšeg frontmena Oasisa Liama (47) traje od 2000. godine. Tada je, na dodjeli glazbenih nagrada Brit Award Robbie pozvao Liama na boksački meč. Godinama su se prepucavali, a nije ni ekscentrični Liam, koji je u svađi i s vlastitim bratom Noelom, ostao dužan.

Foto: Nick Ansell/Press Association/PIXSELL - Mi smo trebali nastupiti na stadionu, a ne neka debela svinja - aludirao je na Williamsa, koji je napusio stadion Etihad, bilo je 60.000 ljudi, dok je Liamov tadašnji bend Beady Eye prodao tek 1500 ulaznica. Bilo je to 2013., kad je Robbie na turneji gostovao i u Zagrebu... Svađe nisu ništa novo, no mnogi su se obožavatelji bivšeg pjevača benda Take That uplašili da se opet nije odao raznim porocima, a njima je dosta sklon. Već se 2007. liječio od ovisnosti od alkohola i droga. Prošle je godine rekao da kao posljedicu raskalašenog života i dalje ima problema.

- Prepušten sam sebi, a jako sam sklon sabotaži. U glavi imam bolest koja me želi ubiti i moram se paziti - objasnio je.

Oni koji ga vole zbog takvih stvari strepe nad pjevačevim zdravljem, a i sklonostima. Zbog toga ih 'napadačko' Williamsovo ponašanje zabrinjava. No, kako sada stvari stoje, on je i dalje u redu. Za to je zaslužna obitelj, supruga Ayda Field, s kojom je u braku od 2010., a imaju kći Theodoru (6) i sina Charltona (4).

- Puno puta bio sam na rubu zbog stvari koje sam prošao. Spasila me milost Božja i obitelj, zbog njih sam se prestao drogirati i čist sam - priznao je Williams.

Foto: Instagram/orijent Danas pazi i na prehranu, a Ayda je ljubav prema vježbanju prenijela i na njega.

- Znao sam da ću umrijeti ako nešto ne promijenim. Čovjek uvijek ima padove, svaki dan, svaku sekundu, ali diže se i nastavlja iznova - dodao je.

